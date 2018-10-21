Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2 Metre 40 Santim Fil Kafası Çıkarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazı çalışmalarıyla sadece Anadolu’nun değil dünya doğa tarihine ışık tutacak fosiller ardı ardına çıkarılmaya başlandı. Gömeç ve Taşhan’dan sonra bu kez Emmiler’de 7,4 milyon yıllık 2 metre 40 santim boyunda fil kafatası bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bu önemli buluntu için kazı bölgesine gitti. 

2 Metre 40 Santim Fil Kafası Çıkarıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emmiler bölgesinde bir çobanın ihbarıyla yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığındaki kazı ekibini ziyaret eden Başkan Çelik, çalışmalara bizzat iştirak etti. 

“7,4 milyon yıllık” 
Prof. Dr. Cesur Pehlevan, kazı çalışmaları devam eden fosilin Anadolu’da bir başka örneği olmadığını belirtti. Kazı heyetine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Taşhan’da yapılan kazı çalışmalarının ardından bölgeden yeni ihbarlar, yeni müjdeli haberler gelmeye başladı. Bir sığır çobanının ihbarı üzerine burada kazıya başlandı. 2 metre 40 cm boyunda parçalanmamış fil kafatası çıkarıldı. 7,4 milyon yıl öncesine ait kafatası Kayseri ve Türkiye için çok önemli” dedi.

Bilim Merkezi’nde dünya kamuoyuna sunacağız” 
Yapılan kazılar sonucu çıkarılan fosillerin Bilim Merkezi’nde oluşturulan laboratuvara taşınacağını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Gerekli çalışmaların ardından bu fosilleri Kayseri Bilim Merkezi’nde sergileyeceğiz ve dünya kamuoyuna sunacağız. Bu kazılar şehrimizin marka değeri için çok önemli çalışmalar” diye konuştu. 
Kazı çalışmaları hakkında Prof. Dr. Cesur Pehlevan’dan bilgi alan Başkan Mustafa Çelik, çıkarılan fosillerin adeta ortopedist gibi alçıya alınarak bütün halinde laboratuvara götürüldüğünü ve orada açılıp güçlendirildiğini kaydetti. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiTaşhanKazı çalışmasıGömeçFOSİLBüyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇelikBİLİM MERKEZİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.