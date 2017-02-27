20 polis mahkemeye sevk edildi

'17-25 Aralık sürecinin ardından Bank Asya'ya hesap artırımı' ve 'Kimse Yok Mu Derneği'ne yardım' suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 polis memuru, Erciyes Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tıp kontrolünün ardından Mahkemeye sevk edildi. Daha önce ikametlerinde arama yapılan 20 polis memurunun dışında, 1 polis memurunun da firari olduğu öğrenildi.