'17-25 Aralık sürecinin ardından Bank Asya'ya hesap artırımı' ve 'Kimse Yok Mu Derneği'ne yardım' suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 polis memuru, Erciyes Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tıp kontrolünün ardından Mahkemeye sevk edildi. Daha önce ikametlerinde arama yapılan 20 polis memurunun dışında, 1 polis memurunun da firari olduğu öğrenildi.
20 polis mahkemeye sevk edildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 polis memuru mahkemeye sevk edildi.
27 Şubat 2017 Pazartesi 15:34
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