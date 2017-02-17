2017'yi ulaşım yılı ilan ettik

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında "Kayseri'yi lider şehir yapacağız" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ulaşımda bazı sıkıntıların yaşandığının altını çizerek, "2017 yılını ulaşım yılı ilan ettik" diye konuştu.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Melikgazi Belediyesi Kavşağı'nda trafiğin tıkandığını söyleyen Başkan Çelik, "Burada yapılacak olan çalışma ile kavşak aşağı alınacak. Yapacağımız çalışma ile Doğumevi kavşağından Kartal kavşağına kadar trafik kesintisiz akacak. Kocasinan bulvarı ile Fuzuli Caddesi'nin kesiştiği kavşak ile Ihlamur Caddesi ve 30 Ağustos bulvarının Kocasinan bulvarı ile kesiştiği kavşaklarda battı-çıktılar yapılacak. Bu sayede DSİ kavşağından Argıncık tepe ışıklara kadar trafiğin kesintisiz bir şekilde akması için çalışmalar yapılacak" dedi.

OSB ve Talas ilçesi arasında bir yol planlandığını ve iz bırakacak ana bulvarlar yapacaklarının altını çizen Başkan Çelik, projeleri şu şekilde açıkladı:

"Gültepe Bulvarı ile Tavlusun Caddesi'ni birleştireceğiz. Buradaki yol 50 metre genişliğinde olacak.

Talas Anayurt'tan Erkilet'e kadar uzanan bir tramvay güzergahı yapılacak. Bu güzergahın bir kısmı Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak. Talas Anayurt'tan tramvaya binen bir kişi Bölge Hastanesi'ne kadar gidebilecek.

Mustafa Şimşek Bulvarı'na giren bir kişi yolun sonunda Sivas Caddesi'ne girmek zorunda kalıyor. Bizim yapacağımız çalışma ile Mustafa Şimşek Bulvarı, Sivas Caddesi'ne paralel bir şekilde olacak ve Ahi Evran Mahallesi'ne kadar uzatılacak.

"TÜM TÜRKİYE BU PROJEYİ ÖRNEK ALACAK"

Şehir içinde mini cep terminal projemiz var. Bu projede servis işletmesini biz yapacağız. Terminale gelen bir vatandaş servislerle şehrin istediği bölgesine rahatlıkla ulaştırılacak. Mini cep terminalleri şehrin 5 bölgesinde planlandı. Otobüs firmalarının yazıhanelerini şehir içinden kaldıracağız. Kendilerine bu cep terminallerinde bir yer vereceğiz. Biletler buralardan satılacak. Tüm Türkiye bu projeyi örnek alacak.

Ayrıca körüklü otobüs alımları yapılacak. Bu sayede meydana 600 otobüs giriyorsa artık 200 otobüs girecek. Sene sonuna kadar bunu gerçekleştireceğiz. Ayrıca küçük otobüsler alacağız. Büyükşehir yayası ile bize bağlanan mahallelerde büyük otobüsler dönmekte zorlanıyor. Bu küçük otobüslerde bu sıkıntı yaşanmayacak. Ayrıca araç yaşını da bu şekilde düşürmüş olacağız.

Şehirdeki yeşil alan sayısını da artıracağız. Şeker gölü yakınlarından 1 milyon 200 bin metrekarelik çok amaçlı Keykubat parkı yapacağız. Bozantı su bahçesi yapacağız, Sümer park ve 3 milyon 405 bin metrekarelik Hava İkmal Şehir Parkı yapacağız.

Sahabiye Mahallesi'nde kentsel dönüşüme başladık. Burada yapılan çalışmalardan sonra temeli Haziran ayında atmayı planlıyoruz. Argıncık'ta da kentsel dönüşüme başlayacağız. Halıcılar Sitesi'ni yeni halin olduğu bölgeye taşıyacağız. Ayrıca cephaneliği taşıyacağız. Cephanelik mevcut havaalanının arka tarafına taşınacak.

5 yıldızlı sosyal yaşam projelerimiz alacak. Beyazşehir, Köşk Mahallesi ile Talas, İncesu, Pınarbaşı ilçelerinde sosyal yaşam merkezleri yapılacak ve bu binalar ilçelerin prestij binaları olacak.

Amatör spor kulüplerine tesis yapılacak. 120 yataklı Güreş Eğitim Kamp Merkezi ile okçuluk tesisleri ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezi yapacağız.

Ayrıca Kayseri okuyan bir şehir olacak. Şehrin çeşitli bölgelerinde modern kütüphaneler yapacağız. Kilise kütüphane yapılacak. Büyükşehir Belediyesinin yanında kitap kafe yapılacak. Büyükşehir Meslek Akademisi kurulacak ve burada iş sahibi olamayan gençler meslek sahibi yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak engelleri kaldıracağız. Engelsiz yaşam merkezleri oluşturacağız. Mola evleri yapacağız. Bu mola evlerinde işi olan aileler, engelli çocuklarını buraya bir saat veya bir kaç saatliğine bırakarak işlerini hallettikten sonra çocuklarını alabilecekler. Önce tek bir yerde yapacağız, gelen tepkilere göre şehrin diğer yerlerinde de bu mola evlerini yapacağız.

Emniyet Müdürlüğümüze çeşitli mahallelerde hizmet binaları yapacağız. Yeni okullar yapacağız.

İlçelerde yapılan kilitli parke çalışmalarımız ilgi gördü. Bu yıl ilçelerde 1 milyon metrekare kilitli parke çalışması yaparak bir rekor kırmaya çalışacağız. Ayrıca 500 kilometre asfalt, spor tesisleri ve toplu ahır projeleri yapacağız. Toplu ahır projesini ilk olarak Felahiye ilçesinde yapacağız.

BESİ BÖLGESİ BİZİM YÜZ AĞARTAN PROJEMİZ OLACAK"

Beydeğirmeni'nde besi bölgesi yapacağız ve burada 80 bin büyükbaş hayvan besisi yapılacak. 1 milyar TL'lik bir yatırım olacak. Yeni bir köy oluşturulacak. Besicilere buralar uygun fiyatlarla satılacak ve yem tedariki de yapılacak. Bu besi bölgesinde kesimhane de bulunacak. Buradaki gelir Kayseri'nin ekonomisine katkı sağlayacak.

KASKİ 202 milyon TL'lik yatırım yapacak. Şu anda nüfusun yüzde 100'üne içme suyunu götürüyoruz. Kanalizasyon, atıksu çalışmalarını da tamamladığımız zaman hiçbir şehir Kayseri'ye bu alanda yaklaşamayacak.

Kayseri, doğuştan akıllı şehir. yapacağımız çalışmalarla akıllı aydınlatma, çöpten elektrik üretme, çatılara güneş enerji panelleri, akıllı otopark, akıllı kavşak gibi çalışmalar yapacağız. Ülkemizin en önemli harcaması enerji sektöründe. Biz bu yapacağımız çalışmalarla bu enerji harcamasını azaltacağız. Akıllı aydınlatma konusunda yaptığımız çalışmalarda yüzde 35 gibi bir tasarruf sağladık. Bu da büyük bir oran."

İHA