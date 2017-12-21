2017 yılında bin 258 yükümlü kamu yararına işte çalıştı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Vali Kamçı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yönlendirilen yükümlülerin Kayseri Valiliğine bağlı birimler, Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerde ve değişik kamu kurumlarında kamu yararına çalıştırılarak yükümlülüklerini tamamlayacaklarını söyledi.

Vali Kamçı, aslında cezaevinde hiçbir vatandaşın olmasını istemediklerini ifade ederek, “Ama maalesef bu durumun ülkemizin bir gerçeği.” dedi.

Vatandaşın geçmiş suçlarını inceleyerek ona göre uygun olan kamu kurumlarına yerleştirme yapıldığını ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer vatandaş vasıflı bir elemansa kamu kurum ve kuruluşlarının bakım-onarım işleri ile ilgili desteği sağlıyoruz. En son 2015 yılı Aralık ayında imzalanan ve 2 yıl süreyle geçerli olan protokol kapsamında ilimizde 2016 yılında 2 bin 58 yükümlünün, 2017 yılı (1 Kasım 2017 tarihine kadar) bin 258 yükümlünün kamuya yararlı işte çalıştırılması yönünde işlem yapılmıştır.”

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, yaptığı açıklamada, bir hükümlünün bu durumla karşılaştığında mutlaka çalıştırılmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Cezaevine girmeden önce çalıştığı bir işi varsa yani SGK’ya bağlı bir işte çalışıyorsa veya BAĞKUR’a bağlı bir işte çalışıyorsa onlar bir kamu kurumunda çalıştırılmaya zorunlu tutulmuyor, eski işlerine devam ettiriliyor. Burada kişinin rehabilite edilmesi amaçlanıyor. Bu vatandaşların eski işlerine devam etmeleri daha faydalı görüldüğü için onlar çalıştırılmıyor sadece imza hükümlülüğü yerine getiriliyor. Ama işi olmayan hükümlülerin çalışma uzmanlarınca geçmişi irdeleniyor, sabıka durumu, geçmişte kaç defa cezaevine girmiş, kaç kez şartlı tahliye edilmiş buna göre kendisine uygun çalışabileceği bir alan seçiliyor. Hükümlülerin, tutukluların çalıştırılması en sıkıntılı olan kesim. Son iki üç yıldır Denetimli Serbestliğin uygulanması noktasında kamu kurum ve kuruluşları çok ciddi katkı sağladı. Bu anlamda Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın protokole imza koydu.