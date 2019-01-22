2018’İN EN İYİSİ MELİKGAZİ Türkiye’nin prestijli ödülleri arasında yer alan ve artık klasikleşen Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin Yerel Yönetimlerde 2018 –Yatırımlar ve Hizmetler başlıklı Türkiye genelindeki büyük ankette, Melikgazi Belediyesi yine açık ara birinci oldu.

22 Ocak 2019 Salı 10:00