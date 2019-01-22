2018’İN EN İYİSİ MELİKGAZİ

MELİKGAZİ YİNE TÜRKİYE’YE ÖRNEK
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nce 2018 yılı “Yılın Yerel Yöneticileri” değerlendirilmesinde de, yine Melikgazi İlçesi’ne yapılan yatırım ve hizmetlerin Türkiye’ye örnek olarak birinciliği aldığını söyledi.
BAŞARILI İLÇE BAŞARILI BAŞKAN
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 2018 yılı içerisinde kentsel dönüşüm çalışmalarının ve yatırımların ödüllendirildiğini belirtti. Ankette en başarılı ilçe belediyesinin Melikgazi olduğu açıklanırken yine en başarılı ilçe belediye başkanları arasında da Memduh Büyükkılıç yer aldı.
MELİKGAZİ İÇİN ÖVÜNÇ KAYNAĞIDIR
Başkan Dr. Büyükkılıç, "Türkiye’nin en saygın yayın organlarından olan ve ulusal yayıncılık yapan Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin Türkiye genelindeki bu dev anketinde binlerce vatandaş oy kullandı. Sonuçta belediyemiz Türkiye genelinde en başarılı ilçe belediyesi olmuştur. Bu da, Melikgazi için bir övünç kaynağıdır. Bu ödül çalışmalarımıza şevk katmıştır” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nce 2018 yılı “Yılın Yerel Yöneticileri” değerlendirilmesinde de, yine Melikgazi İlçesi’ne yapılan yatırım ve hizmetlerin Türkiye’ye örnek olarak birinciliği aldığını söyledi.
BAŞARILI İLÇE BAŞARILI BAŞKAN
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 2018 yılı içerisinde kentsel dönüşüm çalışmalarının ve yatırımların ödüllendirildiğini belirtti. Ankette en başarılı ilçe belediyesinin Melikgazi olduğu açıklanırken yine en başarılı ilçe belediye başkanları arasında da Memduh Büyükkılıç yer aldı.
MELİKGAZİ İÇİN ÖVÜNÇ KAYNAĞIDIR
Başkan Dr. Büyükkılıç, "Türkiye’nin en saygın yayın organlarından olan ve ulusal yayıncılık yapan Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin Türkiye genelindeki bu dev anketinde binlerce vatandaş oy kullandı. Sonuçta belediyemiz Türkiye genelinde en başarılı ilçe belediyesi olmuştur. Bu da, Melikgazi için bir övünç kaynağıdır. Bu ödül çalışmalarımıza şevk katmıştır” dedi.
Haber Merkezi