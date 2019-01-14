2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Erciyes Etabı tamamlandı

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona katılan sporcular, bayanlar ve erkekler kategorisinde mücadele etti. İki gün boyunca büyük mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmalar sonrası Bayanlarda Motrich, Volodarskaya ve Syrtseva, erkeklerde ise Daianov Ruslan, Kramerenko Aleksander, Myskiv Taras'dan oluşan Rus takımları birinci olmayı başardılar. 2019 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu, 15-17 Şubat 2019 tarihlerinde Gürcistan’ın Bakuriani şehrinde düzenlenecek Bakuriani Etabı ile devam edecek.



2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Erciyes Etabında madalya ve ödüller ise; final karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle sahiplerini buldu.







Bayanlarda dereceye giren takımlar

Bayanlar kategorisinin şampiyonları Motrich- Volodarskaya- Syrtseva- Khakimzanova (Rusya) takımına madalyalarını; Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kupalarını; TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.

Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Lapteva- Pavlova- Novikova- Terenteva (Rusya)takımına madalyalarını Kayseri Gençlik Spor ve İl Müdürü Murat Eskici, kupalarını ise Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz verdi.

Turnuvanın üçüncüsü olan Selin Yurtsever- Bahanur Gökalp- Merve Çelebi (Türkiye) takımına ise madalyalarını; Türk Hava Yolları Kayseri Müdürü Fatih İnan, kupalarını ise CEV Teknik Delegesi Dirk Decher verdi.







Erkeklerde dereceye giren takımlar

Erkekler kategorisinin şampiyonları Daianov- Kramarenko- Myskiv (Rusya) takımına madalyalarını; Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kupalarını; TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.

Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Shabalin- Polikarpov- Markov-Kayumov (Rusya) takımına madalyalarını Kayseri Gençlik Spor ve İl Müdürü Murat Eskici, kupalarını ise Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz verdi.

Turnuvanın üçüncüsü olan Rakusov- Bogatov- Kuzmin- Bakhnar (Rusya) takımına ise madalyalarını; Türk Hava Yolları Kayseri Müdürü Fatih İnan, kupalarını ise CEV Teknik Delegesi Dirk Decher verdi.







Ayrıca; TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, bu harika organizasyona ev sahipliği yapan ve organizasyonun Kayseri’ye gelmesini ve başarıyla gerçekleşmesini sağlayan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile CEV Teknik Delegesi Dirk Decher’e teşekkür plaketi takdim etti.





