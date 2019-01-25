2019 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Nail Anlar Başkanlığı'ndaki toplantıya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Yardımcısı Nail Anlar, toplantının açılış konuşmasında yatırım programında yer alan ve kentte kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların gerçekleşme durumunun değerlendirmesinin yapılacağını belirterek, aynı zamanda yapılan yatırımlar hakkında da konuşulacağını ifade etti. Anlar; "2018 yılı ödeneği 835 milyon 212 bin 579 TL olarak gerçekleşmiş. Dönem sonu harcamaları 933 milyon 562 bin 711 TL olarak sonuçlanmış, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 112. Mahalli idarelere baktığımızda proje sayısının 262 olduğunu görüyoruz. Projenin toplam tutarının 879 milyon 163 bin 633 TL, önceki yıllar harcamasının 167 milyon 696 bin 815 TL, 2018 yılı ödeneğinin 592 milyon 296 bin 698 TL, dönem sonu harcamasının 465 milyon 481 bin 660 TL, nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 79 olduğunu görmekteyiz. 2018 yılı 4. dönem sonu itibariyle ilimizde toplam proje sayısının 714 olduğunu ve nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 98 olduğunu görmekteyiz. 714 projenin sektörel dağılımı; eğitim alanında 103, enerji alanında 21, sağlık alanında 36, tarım alanında 57, turizm alanında 4, ulaştırma alanında ise 76. Diğer kamu hizmetlerine baktığımızda 417 olduğunu görüyoruz. Bunun 363 tanesi mahalli idarelere ait. Bitirilen projelerin miktarına baktığımızda 374 proje olduğunu görüyoruz, 341’i mahalli idarelere ait. Devam eden 227 projemiz var, 110’u mahalli idarelere ait. İhale aşamasında 38 projemiz var, başlanmayan projemiz ise 75 adet, 12 tanesi mahalli idarelerde olarak gerçekleşmiş" diye konuştu.



Toplantıda sunum eşliğinde projeler hakkında bilgiler veren YİKOB Başkanı Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ise; "Projelerimiz için 2014-2018 yılları arasında yaklaşık 258 milyon TL, 2018 yılında da 83 milyon TL harcama yapılmış olup, harcamalar 341 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2018 yılı sonunda toplam 65 projemizin 33’ü tamamlanmış olup 10’u devam etmektedir. 2 adet geçici kabul aşamasında 20 adet ihalesi planlanan projelerimiz bulunmaktadır. Projelerimizin 42’si eğitim, 19’u içişleri, 3’ü sosyal hizmetler ve kültür alanında yapılmaktadır" şeklinde konuştu.



Toplantıda, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili toplantıya katılanlara bilgiler verdi.

