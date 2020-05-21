“21 Mayıs tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımdır” Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Kenan Kızılkaya, Büyük Çerkes Soykırım ve Sürgününün 156. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı. Kızılkaya, “21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına sürgün edilmesi, Kafkasya’nın Çerkessiz bırakılması, tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımın yıl dönümüdür” dedi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:29