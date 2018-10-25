22 Günde 22 Bin Ton Şeker

3 Ekim 2018 tarihinde işletmeye pancar alınarak şeker üretimine başlanılan Turhal Şeker Fabrikasında 22 günlük süre içerisinde 168 bin 800 ton şeker pancarı işlenerek 22 bin ton şeker üretilmesi yöneticilerin ve çalışanların yüzünü güldürdü.

85’inci kampanya döneminde Turhal Bölgesinde bin 158 kişiye istihdam kapısı olan Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirme aşamasında koparılan fırtınalara ve protestolara karşı en küçük bir yılgınlık duygusunu yaşamadan işe sahip çıktıklarını belirten Kayseri Pancar Koopeartifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Bu fabrika devletindi, artık Milletin, Çiftçinin oldu. Özelleştirmenin de yüz akı oldu. Şeker üretimimiz başarılı şekilde devam ediyor” dedi.

Başkan Akay ayrıca;, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında 2018-2019 kampanya döneminde bu güne kadar toplam 1 Milyon 73 bin ton pancar işlenerek 147 bin ton şeker üretildiğini belirtti.

