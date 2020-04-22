“23 Nisan ulusal kurtuluşumuzun mihenk taşlarından biridir” Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, her milletin tarihinde bazı dönüm noktaları olduğunu ifade ederek, “Bizim devletimizin de dönüm noktalarından birisi 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıdır” dedi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:40