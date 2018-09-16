25 milyonluk kireç fabrikası hizmete açıldı

Kayseri Şeker Fabrikası’nda kuruluşundan beri hizmet veren ve ilerleyen yıllarda ihtiyaca göre 70 metreküp kapasiteli, 90 metreküp kapasiteli, 250 metreküp kapasiteli olmak üzere 3 kireç fabrikası hizmet vermekteydi.

Ancak, Kayseri Şeker Fabrikası’nın günlük pancar kesimi 13 bin tona çıkmasıyla, mevcut üç kireç ocağı ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Hizmete alınan yeni kireç fabrikası 500 metreküp kapasiteli olup günde 250 ton kireç üreterek fabrikanın ihtiyacına cevap vermesi bekleniyor.

Yeni kireç fabrikasının ihtiyacı karşılamasının yanı sıra, enerji tasarrufu ve işçilik maliyetlerini de düşürmesi hedefleniyor.

Kireç fabrikasında günlük 35 ton Kokkömürü kullanılıyor. Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları’nın ihtiyacı olan yıllık 120 bin ton kireç taşının ise Kayseri Şeker’e ait Bünyan Ağcalı’daki taş ocağından karşılandığı bildirildi.



Taş ve kömür bunkeri, taş ve kömür ocak besleme bunkeri, taş ve kömür kantarı, ocak besleme vagonu, kireç ocağı, söndürme işleminin yapıldığı tromel, kireç sütü depolarından oluşan yeni kireç fabrikasının, 70 metre yüksekliğindeki kulesinde ilk ateşleme yapılarak kireç üretimine başlandı.

Fabrikanın açılışına; Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcılarından Sırrı Doğanlı, Kazım Duygulu, Hulusi Yüksel, Kayseri Şeker Fabrikası İşletme Koordinatörü Burak Karaaslan ve çalışanlar katıldı.







Haber: Gülcan Deniz