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3 Boyutlu Haritalama Yöntemi ile Kalp Ritim Bozukluğu tedavi edildi

Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde Doç. Dr. Özgür Günebakmaz ve ekibi tarafından; çarpıntı, halsizlik, baş dönmesi şikayetleriyle gelen ritim bozukluğu teşhisi konulan hastaya 3 boyutlu haritalama yöntemiyle, kalpteki ritim bozukluğunun yeri tespit edilerek, ablasyon (yakma) işlemi uygulanarak başarılı bir tedavi gerçekleştirildi. 

3 Boyutlu Haritalama Yöntemi ile Kalp Ritim Bozukluğu tedavi edildi

Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde Doç. Dr. Özgür Günebakmaz, ritim bozukluğunun kalpteki ileti sisteminde veya kalpte uyarı oluşturan elektriksel uyarı sistemindeki bozukluktan kaynaklandığını ifade etti. Günebakmaz, "Hastalar çarpıntı, baygınlık hissi, bayılma gibi şikayetlerle hekime başvurmaktadır. Bu hastaların tedavisi, kasıktan girilerek (kapalı olarak) hastalar uyutulmadan kalp içine yerleştirilen kataterler vasıtasıyla yapılmaktadır. Daha önce flonoskopi (x ışını) altında 2 boyutlu olarak yapılan bu işlem günümüzde özellikle kompleks ritim bozukluklarında 3 boyutlu olarak yapılabilmektedir. 3 boyutlu sistemde manyetik alan içerisinde kalbin içerisine yerleştirilmiş olan kataterlerin yeri tespit edilerek kalbin 3 boyutlu haritası çıkartılmakta ve böylece daha güvenli daha doğru ve daha az radyasyonla ritim bozukluğunun yeri saptanmakta ve bu bölge radyofrekans dalgalarla ısıtılarak mevcut ritim bozukluğunun tedavisi yapılmaktadır" dedi. 
 

İHA

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