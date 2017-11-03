3 günlük Kayseri hava durumu!

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, haftasonu Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette yağmur beklendiği belirtildi.
İşte 3 günlük hava durumu:
|03 Kasım
Cuma
|04 Kasım
Cumartesi
|05 Kasım
Pazar
|
Kayseri
|AZ BULUTLU
|ÇOK BULUTLU
|YAĞMURLU
|-4 15
|-1 15
|3 12
|03 Kasım
Cuma
|04 Kasım
Cumartesi
|05 Kasım
Pazar
|Nevşehir
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|YAĞMURLU
|-3 13
|0 14
|4 10
|03 Kasım
Cuma
|04 Kasım
Cumartesi
|05 Kasım
Pazar
|Sivas
|AZ BULUTLU
|ÇOK BULUTLU
|YAĞMURLU
|-4 15
|-2 15
|3 10
|03 Kasım
Cuma
|04 Kasım
Cumartesi
|05 Kasım
Pazar
|Yozgat
|AZ BULUTLU
|ÇOK BULUTLU
|YAĞMURLU
|-4 13
|-2 12
|3 10