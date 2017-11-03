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3 günlük Kayseri hava durumu!

Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat genelinde haftasonu yağış bekleniyor.

3 günlük Kayseri hava durumu!

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, haftasonu Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette yağmur beklendiği belirtildi.

İşte 3 günlük hava durumu

03 Kasım
Cuma		 04 Kasım
Cumartesi		 05 Kasım
Pazar

Kayseri

 AZ BULUTLU ÇOK BULUTLU YAĞMURLU
AZ BULUTLU ÇOK BULUTLU YAĞMURLU
-4     15 -1     15 3     12


 
03 Kasım
Cuma		 04 Kasım
Cumartesi		 05 Kasım
Pazar
Nevşehir AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU YAĞMURLU
-3     13 0     14 4     10


 
03 Kasım
Cuma		 04 Kasım
Cumartesi		 05 Kasım
Pazar
Sivas AZ BULUTLU ÇOK BULUTLU YAĞMURLU
AZ BULUTLU ÇOK BULUTLU YAĞMURLU
-4     15 -2     15 3     10


 
03 Kasım
Cuma		 04 Kasım
Cumartesi		 05 Kasım
Pazar
Yozgat AZ BULUTLU ÇOK BULUTLU YAĞMURLU
AZ BULUTLU ÇOK BULUTLU YAĞMURLU
-4     13 -2     12 3     10
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KayseriHAVA DURUMUNevşehirYozgatSivas
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