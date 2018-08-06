3. Havalimanı’nın network ve depolama işleri Kayserili yazılım firmasından

32 yıldan bu yana bilgisayar ve yazılıma dair hizmet veren ve Anadolu’nun kendi alanındaki ilk firmalarından olan Netcom AŞ, bünyesindeki 5 firmayla birlikte, yıllardır sürdürdüğü başarısına bu kez de 3. Havalimanının network ve depolama işlerini ekleyecek.



Türkiye’de bilgisayarın çok fazla olmadığı yıllarda bu işe başladıklarını belirten Netcom AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Memiş, zamanın şartlarına rağmen Anadolu’nun sınırlarını aşıp ülke genelinde hizmet vermeyi başaracak duruma geldiklerini ifade etti. Bu yönüyle Anadolu’daki bilgisayarlaşma oranına katkı sunduklarını dile getiren Memiş, internetin Türkiye’ye girdiği ilk yıllarda servis sağlayıcısı olarak hizmet verdiklerini belirtti. Türk Telekom’un kurulmasının ardından servis sağlayıcılığı işini bıraktıklarını ve sektörde siber, data center, sunucu sanallaştırma, veri depolama ve yedekleme gibi başka alanlara yöneldiklerini söyleyen Memiş’in, şu anda Erciyes Teknopark’ta hizmet vermeye devam eden Netcom’un başarı hikayesine dair röportajından ana başlıklar şu şekilde:



Firma Kayseri sınırlarını aştı

“Son dönemde işlerimiz bir miktar Ankara ve İstanbul odaklı olmaya başladı, dolayısıyla Ankara ve İstanbul’da da ofislerimiz var. Son dönemde kamu ve büyük şirketlerin data center ve network çözümlemeleri üzerine odaklanmış durumdayız. Yine Çin’in dünya devi markası HUwai ile stratejik bir ortaklık yaptık. Ayrıca 3. Havalimanının network ve depolama işlerine de başlamış olacağız yakında. Emniyet Genel Müdürlüğünün de data center işlerinde faaliyetimiz söz konusu. Şu anda da birçok kuruluşun genel müdürlükleri ile de çalışmalarımız devam ediyor.”



“Anadolu firması olmasının ötesinde yurt dışına dönük projelerimiz var”

“Anadolu’da bilişimin çok geride olduğunun farkındayız. Yurt dışında gelişen ürünler önce İstanbul’ da bir pazar bulduktan sonra Anadolu’ya yayılıyor. Fakat biz yenilikçi bir mantaliteye sahibiz. Ama biz bu süreçte aradaki makası kapatmaya çalıştık ve bu şekilde Anadolu’da bilişimin yayılmasında ciddi bir katkı sunduk. Ayrıca bizim farklı konularda çözüm ortaklarımız var. Türkiye genelinde hizmet verirken 40 civarında iş ve çözüm ortağı ile faaliyet gösteriyoruz. Onlarla birlikte büyümeye çalışan bir mantığımız var. Grubumuz içerisindeki Kare Bilgisayar’ın 600 civarında iş ortağı var onlara donanım sağlıyor. Anadolu’ da bilişim sektörü zor. Çünkü hizmet alacağınız kurumların size yeterince hizmet sunamama gibi bir sıkıntıları var. Fakat biz Allah’a şükür bunu aştık ve bir Anadolu firması olmasının ötesinde yurt dışına dönük bir takım projeler geliştirmek üzeri de adım atmaya çalışıyoruz.”



“Millilik ve yerlilik temel esaslarımızdan”

“Bizim sloganımız güvenli iş ortağı’. Ama güvenilirliğin yanı sıra milli olmayı da çok önemsiyoruz. Türkiye’nin dış politikası dostları, düşmanları var. Bu çerçevede Türkiye’ye dönük has muhalefet tutum sergileyen başta İsrail olmak üzere, bu gibi ülkelerin ürünlerinin firmalarımız aracılığıyla satılmasına asla rızamız yoktur. Bu anlamda ürün satın aldığımız firmaların menşeini, Türkiye’ye dönük politikalarını yakından izleyip ona göre seçiyoruz.”



“Eğitim faaliyetlerimiz de var”

“Biz sadece ürün satmıyoruz. Sektöre dönük faaliyetlerde de bulunuyoruz. İlgi alanımızdaki kuruluşlara dönük yoğun bilgilendirme, eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Ellinin üzerindeki üniversite ile çok yakın çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Netcom Akademik Zirve’nin bu yıl 8’incisini gerçekleştirdik. Ayrıca belediyelerle işbirliği içinde düzenlediğimiz ve adına ‘Nabız’ dediğimiz zirvelerimiz var. Bu zirvelerin de bu yıl 5’incisini yine bu yıl gerçekleştirdik.”



Hedef sektörde milli ürünler üretmek

“Bundan sonraki hedefimiz yaptığımız işi en iyi şekilde devam ettirmek. Bu konuda iş ortaklarımızla ve tedarikçilerimizle birlikte pazarda daha iyi bir noktada bulunmak istiyoruz. Yine olmazsa olmazlarımız; milli ve yerel ürünler sektörde çok az, bu alanda ürün geliştirmek veya iş ortaklığı yapmak şekliyle yerel ürünleri de Türkiye pazarlarına sunmak istiyoruz. Buna dair çalışmalarımız da var.”