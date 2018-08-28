30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tören provası yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan törenin provası için Sivas Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı kavşağından itibaren Cumhuriyet Meydanı’na kadar trafik akışı kesildi. Tören geçişi için askeri birlikler flamaları ile birlikte hazır bulunduğu provada, vatandaşlar hazırlıkları cep telefonları ile kaydetti. Provada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ekibi tarafından halk oyunları sergilenirken, ekibin içinde yer alan Uganda’lı Abdulkerim Guenzi dikkat çekti. Askeri birliklerin selamlanmasının ardından yapılan tören geçişi sonrasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın provası sorunsuz bir şekilde tamamlandı.



30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en güzel şekilde kutlayacaklarını aktaran Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, “Bundan bin yıl önce Anadolu nasıl Türk yurdu olduysa bundan 96 sene önce de 30 Ağustos’ta Anadolu’yu ebedi Türk yurdu olmasını sağlayan atalarımız sayesinde olmuştur. Bugün bunun provasını yaptık. 2 gün sonra 30 ağustos günü tüm vatandaşlarımızı Zafer Bayramımızın 96. yıldönümünü kutlamaya bekliyoruz. Bugün provasını yaptık, eksikliklerimiz, aksaklıklarımız var ise onları düzelterek en güzel şekilde 30 Ağustos günü bayramımızı kutlayacağız” diye konuştu.