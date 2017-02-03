30 yıl önce başlayan KIVILCIM Kentimizde hizmetlerine uzun yıllar önce başlayan Kıvılcım Kültür ve Sanat Merkezi 30. yılını geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor.

Kentimizde Mimarsinan Parkı içerisinde ve Talas Yenidoğan Mahallesi’nde olmak üzere iki ayrı noktada kültür kuruluşu olarak hizmet veren Kıvılcım Kültür ve Sanat Merkezi’nde 30 yılı geride bırakmanın sevincini dostlarla paylaştı.

Firma Sahibi Kemal Çetinkaya, 2 Şubat 1988’de çıkmış oldukları bu kültür yolunda 30. Yıla erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Bu kültür yolunda bizleri asla yalnız bırakmayan acı tatlı her anımızı paylaştığımız değerli halkımıza, değerli müşterilerimize kıymetli dostlarımıza bizlerle birlikte büyüyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Mağazalarımızda ki bütün ürünlerimiz de geçerli olmak üzere Şubat ayı boyunca indirimlerimiz ve kampanyalı satışlarımız olacak. Bütün bu indirimlerden ve kampanyalarımızdan faydalanmak üzere Kayseri halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz. “ diye konuştu.

Konuşmaların ardından 30. Yıl şerefine hazırlanan pasta kesilerek davetlilere ikram edildi. Şubat ayı boyunca büyük indirimler ile bazı kampanyalar kültür-sanat severleri bekliyor.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

