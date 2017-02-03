banner158
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 yıl önce başlayan KIVILCIM

Kentimizde hizmetlerine uzun yıllar önce başlayan Kıvılcım Kültür ve Sanat Merkezi 30. yılını geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor.

30 yıl önce başlayan KIVILCIM
Kentimizde Mimarsinan Parkı içerisinde ve Talas Yenidoğan Mahallesi’nde olmak üzere iki ayrı noktada kültür kuruluşu olarak hizmet veren Kıvılcım Kültür ve Sanat Merkezi’nde 30 yılı geride bırakmanın sevincini dostlarla paylaştı. 
Firma Sahibi Kemal Çetinkaya, 2 Şubat 1988’de çıkmış oldukları bu kültür yolunda 30. Yıla erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Bu kültür yolunda bizleri asla yalnız bırakmayan acı tatlı her anımızı paylaştığımız değerli halkımıza, değerli müşterilerimize kıymetli dostlarımıza bizlerle birlikte büyüyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.  Mağazalarımızda ki bütün ürünlerimiz de geçerli olmak üzere Şubat ayı boyunca indirimlerimiz ve kampanyalı satışlarımız olacak. Bütün bu indirimlerden ve kampanyalarımızdan faydalanmak üzere Kayseri halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz. “ diye konuştu.
Konuşmaların ardından 30. Yıl şerefine hazırlanan pasta kesilerek davetlilere ikram edildi. Şubat ayı boyunca büyük indirimler ile bazı kampanyalar kültür-sanat severleri bekliyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.