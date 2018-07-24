34 bin lira kaybeden esnaftan vatandaşlara çağrı, "Bulanlar polise teslim etsin"

10 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde aldığı bir iş karşılığında 10 bin TL çek, 12 bin TL nakit para aldığını söyleyen ve dekorasyon işi ile uğraşan Muammer Budak, "Kendi kasamızdan da 12 bin TL nakit para ekleyerek beyaz bir poşetin içine koydum. Akşam saat 22.30 civarında arabama binerek iş yerimden eve doğru gittim. Eve yaklaştığım sırada arabada para dolu poşetin olmadığını fark ettim. Tekrar iş yerine gittim ve parayı aramaya başladım" dedi.



İş yerini ve arabayı tekrar tekrar kontrol etmesine rağmen para dolu poşeti bulamadığını söyleyen Muammer Budak, "İş yerinden çıkıp eve gittiğim sıralarda poşeti yanlışlıkla çöp zannederek atmış olabilirim veya çalınmış olabilir diye polis ekiplerine haber verdim. Polis ekipleri sağ olsunlar çok ilgilendiler. Parmak izi ve kamera kayıtlarına yol kenarlarına baktılar. Ama tüm aramalara rağmen poşeti bulamadık" diye konuştu.



Poşetin içinde bulunan paraları, alınan malzemelerin ödemesinde kullanacağını ifade eden Budak, "Burada Kayseri halkının duyarlı olduğunu bildiğim için bulan arkadaşlardan önemle rica ediyorum. Bu para benim kendi şahsi param değildir. Bir iş ödemesi içindi. O parayı ben işimi yapmak için kullanacaktım. Eğer bulan veya gören arkadaş var ise önemle rica ediyorum. Gerek polis noktalarına gerek Esenyurt'ta Nurihas mahallesinde büromuz var. Büromuza getirirlerse çok memnun oluruz" çağrısında bulundu.