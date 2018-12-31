365 GÜN ERCİYES Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes başta olmak üzere Kayseri’nin tamamı için büyük projeler hazırlandığını söyledi. Büyükkılıç, “Şehri ortak yöneteceğiz, herkes elini taşın altına koyacak. 16 ilçe için ayrı kalkındırma projeleri hazırlıyoruz. Herkesin doğduğu yerde doyma prensibine göre çalışmalar yapıyoruz. 80 milyonluk yeni projeler sonrası Erciyes 365 gün yaşayacak” dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:44