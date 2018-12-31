365 GÜN ERCİYES

80 MİLYONLUK YAP-İŞLET-DEVRET
Erciyes’in 4 mevsim 365 gün yaşatılacak bir zihniyetle projelendirdiklerini kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Erciyes projelerimizde öncelikli merkezlerimizden. Sadece kışın değil 4 mevsim 365 gün yaşayan bir Erciyes dağı yapacağız. Hedefimiz bu, spordan yaz etkinliklerine kadar pek çok proje hazırlanıyor. Yaklaşık 80 milyon liralık toplam maliyetle Erciyes’i Erciyes yapacağız. Bunun büyük bölümü de yap –işlet-devret modeli ile olacak” dedi.
DIŞARI ÖZENTİSİ DÖNEMİ BİTTİ
Başkan Büyükkılıç, ihalesinden en küçük toplu iğnesine kadar tüm işlerde ve alımlarda “önce Kayseri” diyeceklerine dikkat çekerek, “Ama bu biri bine yapmak değil asla, dışarıdan alınan on liraysa benim hemşerim bunu dokuz liraya yapsın ama hemşehrim yapsın. Bundan sonra bakış açımız kesinlikle bu olacak” diye konuştu.
16 İLÇEYE AYRI MODEL
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç belediyeciliğin yanı sıra Kayseri’nin tüm ilçelerinin ekonomik olarak da kalkınmasına yönelik projelerle ellerini taşın altına sokacaklarına dikkat çekerek, “16 ilçemizin yapısına has kalkınma modellerine uygun projeleri devreye sokacağız. Temel bakış açımız herkesin doğduğu yerde doyması” dedi.
ŞEHRİ ORTAK YÖNETECEĞİZ
Başkan Büyükkılıç şehri tüm Kayserilerle birlikte yöneteceklerini hatırlatarak, “Herkesin projesini dinleyecek ve değerlendirmeye gayret edeceğiz. Kayseri’yi Kayserililer olarak top yekün sahiplenip şahlandıracağız. Ortak projeler milli ve yerli bakış açısı olmazsa olmazımız bu inanmışlıkla hareket edeceğiz, sonuç itibariyle Kayserilimiz ve Kayserimiz kazanınca Türkiye de kazanacak” diye konuştu.
Erciyes’in 4 mevsim 365 gün yaşatılacak bir zihniyetle projelendirdiklerini kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Erciyes projelerimizde öncelikli merkezlerimizden. Sadece kışın değil 4 mevsim 365 gün yaşayan bir Erciyes dağı yapacağız. Hedefimiz bu, spordan yaz etkinliklerine kadar pek çok proje hazırlanıyor. Yaklaşık 80 milyon liralık toplam maliyetle Erciyes’i Erciyes yapacağız. Bunun büyük bölümü de yap –işlet-devret modeli ile olacak” dedi.
DIŞARI ÖZENTİSİ DÖNEMİ BİTTİ
Başkan Büyükkılıç, ihalesinden en küçük toplu iğnesine kadar tüm işlerde ve alımlarda “önce Kayseri” diyeceklerine dikkat çekerek, “Ama bu biri bine yapmak değil asla, dışarıdan alınan on liraysa benim hemşerim bunu dokuz liraya yapsın ama hemşehrim yapsın. Bundan sonra bakış açımız kesinlikle bu olacak” diye konuştu.
16 İLÇEYE AYRI MODEL
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç belediyeciliğin yanı sıra Kayseri’nin tüm ilçelerinin ekonomik olarak da kalkınmasına yönelik projelerle ellerini taşın altına sokacaklarına dikkat çekerek, “16 ilçemizin yapısına has kalkınma modellerine uygun projeleri devreye sokacağız. Temel bakış açımız herkesin doğduğu yerde doyması” dedi.
ŞEHRİ ORTAK YÖNETECEĞİZ
Başkan Büyükkılıç şehri tüm Kayserilerle birlikte yöneteceklerini hatırlatarak, “Herkesin projesini dinleyecek ve değerlendirmeye gayret edeceğiz. Kayseri’yi Kayserililer olarak top yekün sahiplenip şahlandıracağız. Ortak projeler milli ve yerli bakış açısı olmazsa olmazımız bu inanmışlıkla hareket edeceğiz, sonuç itibariyle Kayserilimiz ve Kayserimiz kazanınca Türkiye de kazanacak” diye konuştu.
Haber Merkezi