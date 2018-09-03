38 KENT TV SATILDI

Bekaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu satın alma işlemini doğrulayarak, “Evet tamamını satın aldık. Bir süre daha orada duracak daha sonra kendi yeni yerimize taşıyacağız. Yeni yayın dönemi ve diğer çalışmalara da yeni yerimize taşındıktan sonra başlanacak inşallah” dedi.



Osman Çiftçi’nin bir süre daha televizyonun başında yönetici olarak görevini sürdüreceği, televizyonun kadrosu ve yayın politikası hakkında kararların daha sonra yeni yönetim tarafından verileceği ifade edildi.

