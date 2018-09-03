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38 KENT TV SATILDI

Işık Radyo Televizyon Basın Yayın Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde ve uydudan yayın yapan  38 Kent Tv nin hisseleri el değiştirdi. Daha önce 38 Kent Tv’nin bir kısım hissesini satın alan Bekaş İnşaat kalan hisseleri de alarak televizyonun tamamının sahibi oldu.

38 KENT TV SATILDI

Bekaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu satın alma işlemini doğrulayarak, “Evet tamamını satın aldık. Bir süre daha orada duracak daha sonra kendi yeni yerimize taşıyacağız. Yeni yayın dönemi ve diğer çalışmalara da yeni yerimize taşındıktan sonra başlanacak inşallah” dedi.

Osman Çiftçi’nin bir süre daha televizyonun başında yönetici olarak görevini sürdüreceği, televizyonun kadrosu ve yayın politikası hakkında kararların daha sonra yeni yönetim tarafından verileceği ifade edildi.
 

Haber Merkezi

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