38 KENT TV test yayınına başladı Kayseri merkezli olarak uydudan yayın yapacak olan 38 KENT TV Türksat 4A uydusunda test yayınına başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan 38 Kent Tv Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Osman Çiftci, Kayseri'nin en çok dinlenen radyosu 101.8 frekansında yayın yapan 38 Kent FM'in markasıyla televizyon yayıncılığı yapmak için yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmaların sonuna geldiklerini belirterek, "Zorlu bir sürecin ardından Allah'a şükürler olsun uydu üzerinden 38 KENT TV markasıyla televizyon yayıncılığına başlamış bulunuyoruz." dedi.

Televizyonun kuruluş süreci hakkında bilgiler veren Çiftci, "Kayseri'nin ilk yayınevlerinden birinin kurucusu da olan işadamı Mehmet Özet ile birlikte çıktığımız yolda kablo tv üzerinden mi, İP tv olarak mı, dijital sayısal yayıncılık olarak mı yoksa uydu üzerinden mi yayın yapalım diye arayışlar içerisine girdik. Çeşitli merhalelerden geçtikten sonra da uydu platformu üzerinden televizyon yayıncılığı yapmaya karar verdik. Bugün uydu üzerinden yayın yapacağımız televizyonumuzda test yayınına başlamış olmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

TELEVİZYONCULUKTA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

20 yıldır Kayseri'de gazetecilik yaptığını belirten, aynı zamanda Kayseri Olay Gazetesi'nin de imtiyaz sahibi olan Çiftci, "Birçok kişi televizyonculuğun zorluklarından bahsederek bize hem de böylesi zor bir dönemde neden bu yükün altına girdiğimizi soruyor.

Televizyonculuk teknolojisi açısından en son teknolojiye sahip HD alt yapısında bir sistem kurduk. Canlı yayın aracımızla Türkiye'nin her yerinden anlık görüntülerle yayın yapma imkanına sahibiz. Sadece canlı yayın aracımızla değil gelişen teknolojinin ürünü olan 4K kameralarımızla da Türkiye'nin her yerinden canlı yayın yapma imkanına sahibiz.

Kuruluşumuz sırasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

Elbette Televizyonculuğun ne denli zor bir iş olduğunu biliyoruz. Sadece televizyonculuk değil aslında her işin kendine göre zorlukları var. Zorluklarından keyif aldığınız iş mesleğinizdir, biz de gazeteciliğin, televizyonculuğun, yayıncılığın zorluklarından keyif alıyoruz ve evet bu bizim mesleğimiz. Allah nasip ederse gazeteciliğin televizyonculukla birleştiği yeni bir bakış açısı ile geliyoruz.

Yeni Türkiye sloganının çok konuşulduğu bir dönemde bizler de yeni televizyonumuzla devletimize, milletimize, bölgemize, şehrimize hizmet etmek için kolları sıvadık. Şu da bir gerçek ki nasip kısmet meselesi... Biz elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bizleri çıktığımız bu yolla mahçup etmez inşallah." diye konuştu.

15 TEMMUZ NEDENİYLE GECİKTİK

15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte milli hassasiyete sahip yayın kuruluşlarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Çiftci, televizyon çalışmaları çerçevesinde kendilerinin de 15 Temmuz darbe girişiminden olumsuz etkilendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Televizyonumuzun ön lisans, teknik kurulum, teknik denetim, kapalı devre test yayını aşamalarını geride bırakmış ve yayına başlamak için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun lisans onayını bekliyorken hain 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti. Sonrasında gayri milli yayın yapan birçok televizyon ve gazetenin kapanmasını beraberinde getiren bir süreç yaşandı. Bu süreçte televizyon yayıncılığı için müracaat eden kişilerin yeniden ulusal güvenlik soruşturması yapıldı. Televizyon kurmak için yola çıktığınızda zaten ulusal güvenlik belgesi alırsınız, bizler 15 Temmuz'dan sonra büyük bir hassasiyetle yapılan ikinci bir güvenlik soruşturmasından daha geçtik. Ulusal güvenlik konusunda deyim yerindeyse çifte kavrulmuş olduk...

Bu güvenlik soruşturması neticesinde yayında olan gazete ve televizyonlardan kapatılanlar olduğu gibi kuruluş aşamasında olup lisans alamayanlar da oldu. Geç olsun ama güç olmasın dedik, Allah'tan hep hayırlısını diledik. Cenab-ı Allah'a sonsuz kere şükürler olsun 22 Aralık 2016 tarihi itibariyle RTÜK Üst Kurulu'ndan uydu televizyonu yayın lisansımızı aldık. RTÜK Başkanımız ve RTÜK üyelerine, RTÜK çalışanlarına da teşekkür ediyorum.

Akabinde de hemen diğer prosedürleri tamamlayarak sektörün en güçlü oyuncularından POWER Group bünyesinde Türksat 4A üzerinden test yayınımıza başladık, Allah nasip ederse 14 Şubat tarihinde de kamera karşısında olacağız."

ORTA ANADOLU'NUN UYDU TELEVİZYONU

Çiftci 38 KENT TV'nin Kayseri merkezli bir uydu televizyonu olduğunu ancak sadece Kayseri değil Orta Anadolu'ya hizmet edecek bir yayıncılık anlayışı ile hareket etmeyi arzuladıklarını belirterek, "Bölgenin merkezi konumundaki Kayserimizde Sivas'ı, Tokat'ı, Yozgat'ı, Nevşehir'i, Kırşehir'i, Aksaray'ı, Niğde'yi, Kahramanmaraş'ı, Adana'yı, Malatya'yı da gündeme taşıyalım istiyoruz.

Çok sesliliğe olan ihtiyacın farkındayız, misyonumuzu merak edenler için söyleyeyim biz devletimizin ve milletimizin yanında yerli ve milli bir televizyon kanalıyız. Makul olan her sesi duyurmaya talibiz." ifadelerini

DÜNYANIN HER YANINDAN İZLENEBİLECEK

38 Kent Tv'nin yayın yapacağı Türksat 4A uydusunun Avrupa Batı transponderında olması nedeniyle Türkiye'nin yanısıra Avrupa ülkelerinden de izlenebileceğini belirten Çiftci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğu transponderlarının kapsamına giren ülkelerde de yayınımız internet üzerinden izlenebilecek. Sadece doğu değil aslında dünyanın her yerinden izlenebilecek. Taksim Bilişim'in alt yapı hizmetini vereceği sistemle www.38kenttv.com.tr internet adresi üzerinden, İphone, İpad ve Android uygulamaları üzerinden de yayınlarımız izlenebilecek." şeklinde konuştu.

İŞTE FREKANS BİLGİLERİ

UYDU : TÜRKSAT 4A

TRANSPONDER : Avrupa Transporder (Batı)

ALIŞ FREKANSI : 12265

ALIŞ POLARİZASYONU : Vertical

SYMBOL RATE : 27500

FEC : 5/6



İHA