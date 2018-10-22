Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

4 Buçuk Saat Sonra Kurtarıldı

Kayseri'de, havalandırma borusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin 4.5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

4 Buçuk Saat Sonra Kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Gaziosman Paşa mahallesinde bulunan bir Kur'an kursunun havalandırma borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde kursa gelen ekipler, eskiden kanalizasyon olarak kullanılan havalandırma borusunda sıkışan kediye ulaşmak için 4.5 saat çalıştı. Havalandırma borusunun etrafını kıran itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı.
Çevredeki vatandaşlarda itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerItfaiyeKurtarma çalışmaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.