4. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

YİKOB Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle 470 projenin yürütüldüğünü kaydetti.



Vali Kamçı, “Mahalli yatırımları hariç olmak üzere belirtilen projeler için belirlenen ödenek yaklaşık 1 milyar 813 milyon TL olup, bu ödeneklerden dönem içerisinde yaklaşık 1 milyar 403 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır. Parasal gerçekleşme oranı ise yüzde 77 olmuştur. Mahalli idareler yatırımlarında ise toplam proje sayımız 531 olarak tespit edilmiştir. Bu projeler için ön görülen ödenekler ise yaklaşık 1 milyar 322 milyon TL’dir. Bu ödeneklerden dönem içerisinde yaklaşık 535 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır. Parasal gerçekleşme oranı ise yüzde 40 civarında olmuştur. İlimizdeki yatırımcı kuruluşların yatırımları ile mahalli idare yatırımları birlikte değerlendirildiğinde bin 1 proje için 3 milyar 135 milyon TL olarak ön görülen yatırımlardan yaklaşık 1 milyar 938 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır. Parasal gerçekleşme oranı yüzde 62 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.



Vali Kamçı’nın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşlar ve mahalli idare temsilcileri yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.