40. günde şehitlere saygı nöbetini sonlandıracak Kayseri’de yaşayan 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıkan askere yönelik düzenlenen bombalı saldırının yaşandığı duraktaki nöbetine 38 gündür devam ediyor. Kurtoğlu, 40. gününü doldurduktan sonra nöbetine son verecek.

Kayseri’de 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu saldırının ardından, patlamanın gerçekleştiği durakta nöbet tutmaya başlayan işçi emeklisi 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 38 gündür nöbetine aralıksız devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde durağa gelerek akşam 5’e kadar elindeki Türk bayrağı ile nöbetine devam eden Kurtoğlu, 40. günde okutacağı Kur’an-ı Kerim’in ardından nöbetini sonlandıracağını söyledi. Her ayın 17’sinde durağa gelip nöbet tutacağını belirten Kurtoğlu, yaşanan terör saldırısını unutturmamak için nöbet tuttuğunu kaydetti.

Fevzi Kurtoğlu, “Bugün nöbetimin 38. günüdür. Çarşamba günü 40 güne tamamlayacağım. Çarşamba günü de burada şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra nöbeti bitireceğim. Bütün halkımızın da katılmalarını istiyorum. Kayseri’mizde böyle bir olay ilk olduğu için çok zorumuza gitti. Şehit olan 14 tane gencecik fidanımıza için parçalandı. Kendi kendime bir karar aldım. Bundan sonrada her ayın 17’sinde bu olayı unutturmamak adına buraya yine geleceğim” ifadelerini kullandı.

İHA