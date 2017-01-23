Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

40. günde şehitlere saygı nöbetini sonlandıracak

Kayseri’de yaşayan 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıkan askere yönelik düzenlenen bombalı saldırının yaşandığı duraktaki nöbetine 38 gündür devam ediyor. Kurtoğlu, 40. gününü doldurduktan sonra nöbetine son verecek.

40. günde şehitlere saygı nöbetini sonlandıracak
Kayseri’de 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu saldırının ardından, patlamanın gerçekleştiği durakta nöbet tutmaya başlayan işçi emeklisi 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 38 gündür nöbetine aralıksız devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde durağa gelerek akşam 5’e kadar elindeki Türk bayrağı ile nöbetine devam eden Kurtoğlu, 40. günde okutacağı Kur’an-ı Kerim’in ardından nöbetini sonlandıracağını söyledi. Her ayın 17’sinde durağa gelip nöbet tutacağını belirten Kurtoğlu, yaşanan terör saldırısını unutturmamak için nöbet tuttuğunu kaydetti.
Fevzi Kurtoğlu, “Bugün nöbetimin 38. günüdür. Çarşamba günü 40 güne tamamlayacağım. Çarşamba günü de burada şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra nöbeti bitireceğim. Bütün halkımızın da katılmalarını istiyorum. Kayseri’mizde böyle bir olay ilk olduğu için çok zorumuza gitti. Şehit olan 14 tane gencecik fidanımıza için parçalandı. Kendi kendime bir karar aldım. Bundan sonrada her ayın 17’sinde bu olayı unutturmamak adına buraya yine geleceğim” ifadelerini kullandı.
İHA
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140