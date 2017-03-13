40 Milyon TL'lik Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir taraftan ardı ardına 2017 projelerinin temellerini atıyor bir taraftan da yapımı devam eden projeleri yakından takip ediyor. Kale içinde incelemelerde bulunan Başkan çelik, yapılan çalışmaların son durumuna ilişkin bilgiler aldı.

Kayseri Kalesi’nde iç kale surlarının restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çelik, restorasyon çalışmalarının maliyetinin 20 milyon TL olduğunu, Arkeoloji Müzesi ve diğer bölümlerle birlikte Kale İçi Kültür Sanat Merkezi Projesinin 40 milyon TL'yi mal olacağını dile getirdi.

Kale içinin Kayseri için yeni bir yaşam ve cazibe merkezi olacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Burçların içleri elden geçirilerek buralar sanat atölyeleri haline getirilecek. Meydan ve Hunat'a bakan burçların üzerine asansör ve merdiven ile ulaşım sağlanacak. Buralarda seyir terasları ve kafeler oluşturulacak. Kale içinde bodrum ve asma katlarda Kayseri Arkeoloji Müzesi ile kent arşivi, kütüphane, 100 kişilik konferans salonu, idari ofisler gibi müştemilatları bulunacak. Zemin katında kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar ile kafeler, sanatçılar sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, açık hava müzesi ve seyir alanları yer alacak" diye konuştu.

İHA

