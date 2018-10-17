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40 Öğrenci Polis Ağabey Ve Ablaları İle Kayseri’yi Gezdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yahyalı ilçesindeki 40 öğrenciyi VİP servislerle alarak Kayseri’nin tarihi yerlerini gezdirdi.

40 Öğrenci Polis Ağabey Ve Ablaları İle Kayseri’yi Gezdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Genç Bakışlar Mutlu Yüzler’ Projesi kapsamında Yahyalı ilçesinde eğitim gören ve daha önce Kayseri’nin tarihi yerlerini gezmeyen 40 öğrenciyi VİP servislerle alarak Kayseri’ye getirdi. Sabah kahvaltısı ile başlayan etkinlikte öğrenciler Hunat Cami gibi tarihi yerleri gezerek rehber eşliğinde bilgi aldı. Erciyes’te teleferiğe binen öğrenciler daha sonra Kadir Has Stadını gezdi ve sinemaya gitti.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Semiha Altınbilek, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak ÇOGEP kapsamında 12 dış ilçeden toplam 480 öğrencimizi il merkezimize getiriyoruz. Programımıza kahvaltıyla başlıyoruz, ardından müzeleri geziyoruz. Daha önce Kayseri il merkezine gelme fırsatı elde edemeyen, geldiyse bile bu etkinlikleri yapamayan öğrencilerimiz var. Onlara bu hissi tattırmak istiyoruz” dedi.
Etkinlik kapsamında Kayseri’ye gelen öğrenci Duygu Aydoğdu da, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, Kayseri Emniyeti’ne teşekkür etti.
 

İHA

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