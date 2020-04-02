5 günün hava raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri ve çevresi için hava tahmin raporu yayımladı. Yayımlanan raporda mevsim normallerin civarında seyreden hava sıcaklıkları, Cuma günü azalarak normallerinin altına düşeceği ve hafta sonu tekrar artarak normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette olacağı belirtiliyor. Bugünün en düşük sıcaklık 3 derece en yüksek derece olarak tahmin ediliyor.

3 Mart Cuma günün tahminlerinde, çok bulutlu ve aralıklı yağmur bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara ara orta kuvvetle olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en düşük 5, en yüksek 11 derece olması öngörülüyor.

4 Mart Cumartesi günü çok bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise en düşük 0, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.

5 Mart Pazar gününün tahminlerinde ise şunlar yer alıyor: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadara aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar; güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa). Sıcaklıklar en düşük 8, en yüksek 19 derece.

6 Mart Pazartesi’nin tahminleri ise şöyle: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar; kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Hava sıcaklıkları en düşük 3 derece, en yüksek 10 derece olarak tahmin ediliyor.

Haber: Ekrem Nazlı