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50 Yaşındaki Kadın E Sınıfı Ehliyet Aldı

50 yaşındaki iki çocuk annesi Özlem Borazan, E sınıfı ehliyet sınavında tır kullandı. Sınavı başarı ile geçen Borazan, "Azimli bir insanım. Kadınlar isterse her şeyi başarır" dedi.

50 Yaşındaki Kadın E Sınıfı Ehliyet Aldı

Evli ve iki çocuk annesi olan Özlem Borazan, hafta sonu Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesinde yapılan ehliyet sınavına girdi. Tır kullanan Borazan, ehliyet sınavını başarı ile geçti. B ve C sınıfı ehliyeti olan Borazan, "B ve C sınıfı ehliyetlerimi daha önce almıştım. Şimdi de tır kullanabilmek için E sınıfı ehliyetimin olmasını istedim. Onu da inşallah başaracağım. Kadınlar isterlerse her şeyi başarırlar" dedi.
Azimli bir insan olduğunu ifade eden Borazan, "Otobüs ve motosiklet de kullanmak istiyorum. Ehliyetlerimi alacağım. Başarıyı seviyorum. İstediğim her şeyi başaracağım" diye konuştu.


   



 

İHA

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