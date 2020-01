53 şehirden 90 bin ziyaretçi

Alpler standartlarındaki pistleri, sağlam alt ve üst yapısı, son teknoloji mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkânları ile Türkiye’nin en gelişmiş Avrupa’nın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’e ilgi her yıl daha fazla artıyor. Türkiye’nin dört bir yanından özellikle İstanbul, İzmir gibi hava yoluyla bir saatlik uçuşla; Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Aksaray, Kırşehir, Gaziantep gibi karayolu ulaşımının kısa sürdüğü komşu vilayetler başta olmak üzere şehirlerimizden ve ülkemizin dört bir yanından gelen binlerce tatilci Erciyes’i tercih ediyor. Her hafta sonu yerli ve yabancının akınına uğrayan Erciyes bu hafta sonu da dolu doluydu. Umuma açık otoparklarda yapılan sayımda 1500 araç içerisinden başta İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Konya, Mersin, Hatay, Gazi Antep, Kahraman Maraş olmak üzere Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Sakarya, Tekirdağ’a varıncaya kadar 53 vilayetten gelen araçlar dikkat çekti.







Dağ genelinde bulunan araçların yüzde 45’ini Kayseri şehir merkezinden gelen araçlar oluştururken yüzde 55’lik kısmınının ise şehir dışından gelen araçlar olması dikkat çekti. Erciyes’e gelen 1500 aracın sayılması sonucunda elde edilen verilere göre şehir dışından en fazla gelen 250 aracın İstanbul’dan olduğu belirlendi. 203 araç ile Ankara ikinci sırayı alırken üçüncü sırayı 113 araç ile Adana elde etti. Antalya 53, Nevşehir 47, Mersin 44, Konya 33, Aksaray 28, Nevşehir 25, Niğde ise 20 araçla Erciyes’te bulundu. Erciyes’te hemen her Pazar otomobil, tur minibüsü ve tur otobüslerinden oluşan yaklaşık 10.000 araçlık bir trafik sirkülasyonu oluşuyor. Kayseri ve diğer vilayetlerden gelen binlerce tatilci farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın dışında kar ile ilgili farklı aktivitelerde bulunarak keyifli vakit geçiriyor.







Sunulan hizmetler ile uluslararası bir merkez konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezi yerli kayak severlerin yanında dünyanın muhtelif ülkelerinden de yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyor. Kış mevsimi boyunca özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya’dan her hafta Kayseri'ye direkt uçak seferleri düzenleniyor. Erciyes’e direkt uçuşların dışında dünyanın muhtelif ülkelerinden aktarmalı tarifeli uçuşlarla Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Kore, Malezya, Fransa gibi yerlerden de aileleri, arkadaş gurupları ile gelip Erciyes’te kayak yapan yabancı turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor.