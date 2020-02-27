6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi başladı

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda akademisyenin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Kongre Başkanı ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan yaptı.







Kongre Başkanı ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Aslan, ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın 30’u öğretim üyesi olmak üzere 150 öğretim elemanı, 14 bilim dalı, 200’ü aşkın yatak kapasitesi ile hizmet verdiğini söyledi. Aslan, “ 50 yıldır büyük bir şevkle yürüttüğümüz hizmetlerimizde buradan mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye’nin dört bir yanında hem sağlık hizmeti veriyorlar, hem de birçok üniversitede akademik görevler yapmaktadır” diye konuştu.







Rektör Çalış konuşmasında, “Üniversitemiz 42 yaşında ama tıp fakültemiz 52 yaşında, köklü bir fakülte. Nice öğretim üyeleri ve nice bilim adamları burada yetişti. Düzenlenen bu kongreler, araştırma üniversitesi kimliği için çok önemli. Bu kongrede son günlerdeki bilimsel gelişmeler ve tecrübeler aktarılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilen kongreden birçok çalışma ve projenin çıkacağını da ümit ediyorum” dedi.

Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de birer selamlama konuşması yaparak, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.







Kongre’de, Prof. Dr. Türkan Patıroğlu ve Prof. Dr. Sefer Kumandaş’ta emekliliğe uğurlandı.

Birçok üniversiteden bilim insanının katıldığı kongre 29 Şubat’ta son bulacak.





Haber-Foto: Muhammed Alperen Karakaya, Erkinbeğ Uygurtürk