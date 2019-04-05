6 SAATLİK BRİFİNG Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, devir teslimden hemen sonra belediyede acilen bir toplantı yaptı. Toplantıya Genel Sekreter ve yardımcıları, daire başkanları ve şirket genel müdürlerinin tamamı katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıya katılanların hepsinden birimleriyle ilgili ayrıntılı ve net rapor istedi.

05 Nisan 2019 Cuma 09:58