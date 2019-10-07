6 SENEDE 32 ESER

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN HİZMETLER
Kısa sürede faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkarılmasındaki başarısıyla Kayseri’yi Türkiye birincisi yapan Kulular ve ekibi, bunun yanı sıra uyuşturucu ile mücadelede ve asayiş olaylarında da yine Türkiye rekorlarına imza attı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü döneminde Kulular sadece başarılı güvenlik ve asayiş hizmetleriyle kalmamış tamamlanan projelerle teşkilata 32 eser kazandırarak Kayseri’de, yerel yönetimler-iş dünyası ve vatandaşla el ele verildiğinde neler yapılabileceğini Türkiye’ye göstermişti.
ENGELLİ ÇOCUKLARA ATLA EĞİTİM
Kayseri’de başarılı hizmetlerle geçen 6 yılın sonunda Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan İbrahim Kulular’ın Kayseri’de kaldığı sürede başlatıp bitirerek hizmete açılan projelerden bazıları şunlar; ilçe polis merkezleri, benzerlerinden çok daha güvenli atış poligonu ve operasyon evi, eğitim kulesi, operasyon uçağı ve otobüsünün de içerisinde yer aldığı Kızıklı Özel Hareket Eğitim Alanı, Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği ve beraberinde kurulan engelli çocukların rehabilitasyon uygulaması ekibi, Erciyes Dağı’nda arama kurtarma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütmek için Erciyes Dağcılık ve Kayak Eğitimi Arama Kurtarma Merkezi inşaatı.
BÖLGE KRİMİNAL LABORATUVARI KAYSERİ’DE
Kayseri’deki görev süresi içinde yapılanların arasında yer alan ve Türkiye’ye de örnek olan diğer önemli projelerinin arasında, Özel Hareket Şube Müdürlüğü yeni hizmet binası, Pınarbaşı Güvenlik Noktası, Emniyet Müdürlüğü’nün halka da açık olan kantini, Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı da yer aldı.
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Kısa sürede faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkarılmasındaki başarısıyla Kayseri’yi Türkiye birincisi yapan Kulular ve ekibi, bunun yanı sıra uyuşturucu ile mücadelede ve asayiş olaylarında da yine Türkiye rekorlarına imza attı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü döneminde Kulular sadece başarılı güvenlik ve asayiş hizmetleriyle kalmamış tamamlanan projelerle teşkilata 32 eser kazandırarak Kayseri’de, yerel yönetimler-iş dünyası ve vatandaşla el ele verildiğinde neler yapılabileceğini Türkiye’ye göstermişti.
ENGELLİ ÇOCUKLARA ATLA EĞİTİM
Kayseri’de başarılı hizmetlerle geçen 6 yılın sonunda Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan İbrahim Kulular’ın Kayseri’de kaldığı sürede başlatıp bitirerek hizmete açılan projelerden bazıları şunlar; ilçe polis merkezleri, benzerlerinden çok daha güvenli atış poligonu ve operasyon evi, eğitim kulesi, operasyon uçağı ve otobüsünün de içerisinde yer aldığı Kızıklı Özel Hareket Eğitim Alanı, Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği ve beraberinde kurulan engelli çocukların rehabilitasyon uygulaması ekibi, Erciyes Dağı’nda arama kurtarma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütmek için Erciyes Dağcılık ve Kayak Eğitimi Arama Kurtarma Merkezi inşaatı.
BÖLGE KRİMİNAL LABORATUVARI KAYSERİ’DE
Kayseri’deki görev süresi içinde yapılanların arasında yer alan ve Türkiye’ye de örnek olan diğer önemli projelerinin arasında, Özel Hareket Şube Müdürlüğü yeni hizmet binası, Pınarbaşı Güvenlik Noktası, Emniyet Müdürlüğü’nün halka da açık olan kantini, Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı da yer aldı.
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İlter SAĞIRSOY
bu hizmetlerin dışında toplum destekli polis merkezi aracılığı ile de iş adamlarımızı organize ederek 2 kez engelli insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtım programları yapmıştır... bu vesile ile de çok engelli kardeşimizin duasını almıştır... kendisine şahsım ve camiamız adına ayrıca şükranlarımı sunuyorum.