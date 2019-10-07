6 SENEDE 32 ESER Türkiye’nin en sancılı döneminde Kayseri Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Kulular geçen 6 senelik hizmet döneminde başta FETÖ ile mücadele olmak üzere; Kılıçdaroğlu’na hain saldırı planının ortaya çıkarılıp önlenmesinden tutun da, 17-25 Aralık sonrası ve sonrasında 15 Temmuz akşamı gösterdiği dirayetli duruş ve verilen başarılı mücadeleler ile DAEŞ, PKK gibi terör örgütleriyle uzun takip süreçlerine dayalı operasyonlara kadar, pek çok başarılı işe imza atmıştı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:46