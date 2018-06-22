7 parti temsilcisi birleşti, parti stantlarını gezdi 7 parti temsilcisi birleşti, parti stantlarını gezdi

Kayseri’de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine 2 gün kala bir araya gelen 7 parti temsilcisi, Cumhuriyet Meydanı’nda açılan parti stantlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 2 gün kala, partilerde seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı’nda stant açarak vatandaşlara broşür dağıtan parti temsilcileri, birlik mesajı verdi.

Kayseri Bağımsız Milletvekili Adayı Güven Çim’in öncülüğünde bir araya gelen 7 parti temsilcisi, stantları gezdi ve partililer ile sohbet etti.

Burada parti temsilcileri adına bir konuşma yapan Serkan Yıldız, “Birlik ve beraberlik mesajı vermek için bütün partilerimizle bir araya geldik. 7 parti temsilcisi ve 1 bağımsız milletvekili adayı temsilcisi ile birlikte böyle bir karar aldık. Bu seçimde kaybedenin olmadığı, kazananın Türkiye olduğu bir seçim temenni ediyoruz. Mecliste de bu tabloyu görmek istiyoruz ve birlikte ‘Güçlü Türkiye’ diyoruz. Bütün partili arkadaşlarıma da katıldıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.