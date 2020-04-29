“70-80 TL’lik dezenfektanı 7-8 TL’ye ürettik” Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 sürecindeki en önemli ihtiyaçlardan olan maske ve dezenfektanın üretimini yaparak önemli bir ihtiyacın giderilmesini sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’na halkın kullanımı için konulan el dezenfektanı üniteleri önünde Kayseri’deki koronavirüs çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:17