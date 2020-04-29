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“70-80 TL’lik dezenfektanı 7-8 TL’ye ürettik”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 sürecindeki en önemli ihtiyaçlardan olan maske ve dezenfektanın üretimini yaparak önemli bir ihtiyacın giderilmesini sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’na halkın kullanımı için konulan el dezenfektanı üniteleri önünde Kayseri’deki koronavirüs çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“70-80 TL’lik dezenfektanı 7-8 TL’ye ürettik”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKi Genel Müdürlüğü tarafından üretilen dezenfektanların kullanıldığı dezenfektan ünitelerini Cumhuriyet Meydanı’nda test etti. Başkan Büyükkılıç’a KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir de eşlik etti.
Burada yaptığı açıklamada el dezenfektanı konusunda önemli bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “El dezenfektanı konusunda Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli ruhsatı aldıktan sonra daha önce 70-80 TL’ye litresini aldığımız dezenfektanları 7-8 TL’ye mal ettik” dedi. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen dezenfektanların başta hastaneler olmak üzere ihtiyaç duyulan birimlere gönderildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, ayrıca dezenfektan üniteleri yapıldığını ve bu ünitelerin başta Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Hastanesi olmak üzere halkın yoğun olduğu bölgelere yerleştirildiğini söyledi.
Dezenfektanın yanı sıra KAYMEK birimiyle maske üretimi de yaptıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Şu ana kadar 300 bin maske ürettik ve isteyen her kesime gönderdik. Çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grupları ve Valiliğimizle işbirliği halinde ihtiyaç sahiplerine desteklerimizi de sürdürüyoruz. İhtiyaç olan her yere hizmetlerimizi ulaştırıyoruz” dedi.
 

Kurumsal

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