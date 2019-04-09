7/24 GÜVENDEYİZ

SUNULAN İMKANLAR BAŞARI GETİRDİ
Kayseri Valisi Günaydın, “Polis teşkilatımıza son dönemlerde sunulan imkanlar, son teknolojik teçhizatlar ve polis ve jandarmamızın can siperane çalışması bu başarıyı getirmiştir” diye konuştu.
HUZUR VE GÜVENE DEVAM
Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular Polis Teşkilatı’nın 174. yıldönümünü kutlayarak Kayseri’de 226 gece bekçisinin göreve başladığını söyledi. Emniyet Müdürü Kulular, “Geceler artık daha huzurlu ve güvenli olacak. 4 bin 400 personel ile Kayseri’mizin huzuru ve güvenliği en üst düzeyde sağlanmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.
YÜKSEKOKUL MEZUNU YÜZDE YÜZE YAKIN
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular polis teşkilatına sağlanan yüksek teknolojili teçhizat, gelişmiş imkanların yanı sıra görevli polis mensuplarının yüzde yüze yakının yüksekokul mezunu olmasının da başarıyı getirdiğini söyledi.
Kayseri Valisi Günaydın, “Polis teşkilatımıza son dönemlerde sunulan imkanlar, son teknolojik teçhizatlar ve polis ve jandarmamızın can siperane çalışması bu başarıyı getirmiştir” diye konuştu.
HUZUR VE GÜVENE DEVAM
Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular Polis Teşkilatı’nın 174. yıldönümünü kutlayarak Kayseri’de 226 gece bekçisinin göreve başladığını söyledi. Emniyet Müdürü Kulular, “Geceler artık daha huzurlu ve güvenli olacak. 4 bin 400 personel ile Kayseri’mizin huzuru ve güvenliği en üst düzeyde sağlanmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.
YÜKSEKOKUL MEZUNU YÜZDE YÜZE YAKIN
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular polis teşkilatına sağlanan yüksek teknolojili teçhizat, gelişmiş imkanların yanı sıra görevli polis mensuplarının yüzde yüze yakının yüksekokul mezunu olmasının da başarıyı getirdiğini söyledi.
İlter SAĞIRSOY