7/24 GÜVENDEYİZ Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın burada yaptığı konuşmasında, “Polis ve jandarmamız vatandaşımızın güvenliği için 24 saat görev başındadır. Kayserimiz en güvenli şehirlerimizdendir” dedi.

09 Nisan 2019 Salı 09:44