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8 Ülkenin Gençleri Büyükşehirde

Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği’nin organizasyonuyla şehrimize gelen 8 ülkeden 28 genç ve gençlik çalışanı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, misafirlerine Kayseri hakkında bilgi verdi.

8 Ülkenin Gençleri Büyükşehirde

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği ile şehrimize gelen Türkiye’nin yanı sıra Portekiz, Belarus, İtalya, Ermenistan, Yunanistan, Sırbistan ve Ukraynalı gençlerle bir süre görüştü. Ziyarette, Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği Başkanı Mustafa Yıldız ile, farklı ülkelerdeki yaygın eğitim tekniklerini öğrenerek genç işsizliğin azaltılmasını sağlama projesi çerçevesinde ilimize gelen 28 genç ve gençlik çalışanı yer aldı. Dernek Başkanı Mustafa Yıldız, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK’te yapılan girişimcilik ve meslek kurslarını yerinde görmek istediklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da 8 ülkenin gençliğine Kayseri hakkında bilgi verdi. Kayseri’nin medeniyetlerin başkenti olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nın adeta bir açık hava müzesi olduğunu ve beş medeniyetin eserlerinin meydanda yer aldığını söyledi. Kayseri’nin ticaret, endüstri, kültür, turizm, eğitim, sağlık gibi alanlardaki önemini de vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye çalışmalarından da bahsederek, “Sadece şehrimizin fiziki durumunu iyileştirmekle kalmıyor, bu şehirde yaşayanları daha donanımlı hale getirmek için de çalışmalar yapıyoruz. KAYMEK şirketimizle 7’den 70’e her kesime hitap ediyoruz” dedi.
Ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’a, Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği’nin plaketi takdim edildi.
 

İHA

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