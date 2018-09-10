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8 yıldır beslediği köpeği saldırdı, Açıkgöz yaralandı

Kayseri Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hacıali Kürşat Açıkgöz, s 8 yıldır beslediği kangal köpeğinin saldırmasıyla yaralandı.

8 yıldır beslediği köpeği saldırdı, Açıkgöz yaralandı

Hacıali Kürşat Açıkgöz sosyal medya hesabından söz konusu olay hakında şunları paylaştı: “Dün Cuma’dan sonra 8 yıldır beslediğim köpeğin yarasını temizlerken bir anda saldırması sonrası kafam, yüzüm ve vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım. Hamdolsun bugün çok iyim. Arayan soran merak eden herkesten ayrı ayrı Allah razı olsun.”
 
Hacıali Kürşat Açıkgöz’e Kayseri Gündem Gazetesi olarak geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz.
 

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