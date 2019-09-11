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85 ülkeden 250 gazeteci geliyor

Ekim ayında Kayseri’nin tanıtımı için önemli bir organizasyon gerçekleştirilecek. 24-28 Ekim tarihlerinde Ankara ve Alanya’da yapılacak olan Dünya Rus Medya Kongresi programına Kayseri de alındı. Kongreye katılacak olan 85 ülkeden 250 gazeteci Kayseri’yi de gezecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının destekleriyle yapılacak organizasyon için ön çalışma yapmak üzere şehrimize gelen Rus heyet ile görüştü.

85 ülkeden 250 gazeteci geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Rus Medya Kongresi hazırlıklarını yürüten Rus Medya Kongresi Genel Müdürü Aleksandr Klein ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile bir araya geldi. Aralarında, Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 85 ülkeden 250 gazetecinin Kayseri’ye gelecek olmasının önemini dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu organizasyonun Kayseri’nin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Rusların Erciyes’e gösterdikleri ilgiden de bahsederek, Erciyes’in Rusya’da bir marka haline geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Geçen kış sezonunda her hafta yapılan Moskova-Kayseri charter seferlerinin bu yıl artmasını hedefliyoruz. Dünya Rus Medya Kongresi ve yaptığımız diğer çalışmaların da etkisiyle önümüzdeki yıllarda Erciyes’e çok daha büyük bir ilgi olacaktır” dedi.



Dünya Rus Medya Kongresi Genel Müdürü Aleksandr Klein da Kayseri’yi görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 21. Dünya Rus Medya Kongresi üyelerinin Kayseri’yi gezecekleri ve Erciyes’i göreceklerini ifade eden Aleksandr Klein, kongrenin Kayseri’nin dünyaya tanıtılmasına önemli katkı vereceğini belirtti. Aleksandr Klein, düzenledikleri kongrelerde ev sahibi ülkenin kültürünün tanıtılmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.
Dünya Rus Medya Kongresi, dünyanın farklı ülkelerindeki Rus gazetecileri bir araya getiriyor. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de kongrenin Türkiye’de gerçekleştirilmesine katkı verdi. Kongre 24-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
 

İHA

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