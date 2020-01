9 hafta her yönüyle Kayseri’yi incelediler İstanbul-Kadir Has Üniversitesi’nin halka açık olarak başlattığı “Kayseri: Dinamo!” dersinin hocası ve öğrencileri 9 haftalık çalışmanın ardından beş günlük saha çalışması için Kayseri’ye geldiler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı da ziyaret eden kent incelemeleri dersinin hocası ve Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Berker 1800’lü yıllardan başlayarak Kayseri’yi her yönüyle incelediklerini söyledi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 16:27