9. Uluslararası Geleneksel Uzun Yayla Çerkes Kültür Festivali 22-23 Ağustos'ta Yapılacak

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Hayrettin Seyhan ve Dernek Genel Sekreteri Avukat Mehmet Tav, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Veli Altınkaya, “Kafkas kökenli kardeşlerimiz 150 yılı aşkın süredir Osmanlı coğrafyasında, Türkiye coğrafyasında, bu toprakların kalkınması, birliği ve beraberliğinin sağlanması noktasında gayretli çalışmaları olmuştur. Çerkes kardeşlerimiz bu coğrafyada verdiğimiz milli mücadelede çok önemli katkılar ve destekler verdiler. Bağımsızlık ve bayrağımızın dalgalanması için mücadele ettiler. Bu manada Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ağırlıklı olmak üzere Kafkas kökenli çok sayıda kardeşimiz bulunmaktadır. Çerkes kardeşlerimiz bütün Anadolu coğrafyasında devleti ile birlikte yaşayarak kültürlerini de yaşamaya çalışan insanlardır” dedi.

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Hayrettin Seyhan ise, “Derneğimiz bu yıl 50. Kuruluş yıl dönümünü kutlamakta. Bütün faaliyetlerimizi bu kapsamda yapmaktayız. 22-23 Ağustos tarihlerinde 9. Uluslararası Geleneksel Uzun Yayla Çerkes Kültür Festivaline bütün halkımızı davet etmek için ziyaretimize Kayseri Gazeteciler Cemiyetinden başladık” diye konuştu.

Kayseri Kafkas Derneği Genel Sekreteri Avukat Mehmet Tav ise, "1999-2000 yılında Pınarbaşı Gümüşgün boğazında büyük bir Çerkes festivali düzenlendi. Bu yıl da aynı festivalin 9.’sunu Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar mahallesinde gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.