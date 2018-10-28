AB'nin Başkentinde Kayseri'ye Ödül

İdealkent Ödül Töreni, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirildi. Törende 14 dalda 21 ödül verildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.



Törende Kayseri Büyükşehir Belediyesi hem tüm ilçelere yaptığı kadın ve gençlik merkezleriyle Sosyal Belediyecilik Ödülü’ne hem de Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi Projesi’yle Yerel Kalkınma Ödülü’ne layık görüldü. Kayseri’ye iki dalda verilen ödülleri törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik aldı. Başkan Çelik’e ödüllerini Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi Genel Sekreteri Andreas Kiefer verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Avrupa Konseyi binasındaki katılımcılara Kayseri’de gerçekleştirdikleri projeler ve doğası, tarihi, mutfağı ve gönlüyle Zenginlikler Şehri Kayseri hakkında bilgiler verdi. Ödüle layık görülen projeler, Avrupa Konseyi binasında bir hafta boyunca sergilenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ödül töreni sonrası aynı zamanda kardeş şehrimiz olan Strasbourg Belediye Başkanı Roland Ries ile bir araya geldi. Başkan Çelik, kardeş şehir Belediye Başkanı’na Kayseri’deki çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi ve ilimize davet etti. Roland Ries de Kayseri’nin aldığı ödüllerden dolayı Başkan Çelik’e tebriklerini iletti. Ries, en kısa zamanda Kayseri’ye gelerek projeleri yerinde görmek istediğini de sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ödül töreni ve sonrasında Strasbourg Başkonsolos Muzaffer Rami Şaylıman ile de görüşmeler yaptı.



