Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı adaylığını bir şartla kabul eder

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın 'Var mısın iddiaya Sayın Selvi!' başlıklı bugünkü yazısı şöyle:



BİRİLERİ YA ABDÜLKADİR SELVİ’Yİ KANDIRIYOR YA DA...

Dün Abdülkadir Selvi, köşesinde Abdullah Gül’ün Erdoğan’a rakip olarak Cumhurbaşkanlığı adayı olması yönünde çalışanlar bulunduğu iddiasını köşesine taşımış.

Zannederim birileri ya Abdülkadir Selvi’yi kandırıyorya da Abdülkadir Selvi “ipe diziyor”.

Ben size söyleyeyim, mevcut tabloda Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na aday olma ihtimali sıfır değil, mutlak sıfırdır. Yani sıfırın altında 273’tür.



ABDULLAH GÜL ADAYLIĞI SADECE BU ŞARTLA KABUL EDER

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adaylığını ancak CumhurbaşkanıErdoğan’ın çıkıp, “Ben Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Benim ve partimin adayı kardeşim Abdullah Gül’dür” demesi halinde kabul eder.

Bunun dışında hiçbir şart ve durumda Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir.

Tüm muhalefet bir araya gelse, CHP ile MHP, hatta üzerine bir de MHP ile HDP anlaşsa ve üstüne üstlük Saadet Partisi de buna destek verdiğini söylese Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmaz.

Abdülkadir Selvi ile bir takım elbisesine iddiaya girmeye hazırım.

Hem de o bana Mahmutpaşa’dan alsın, ben ona Tom Ford’dan.

