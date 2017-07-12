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Abdullah Gül: FETO'ya hiçbir zaman yakınlık duymadım

Teröristbaşı FETO'nun, "Abdullah Gül beni ziyaret etti" iddiasıyla ilgili Abdullah Gül'den yalanlama geldi.

Abdullah Gül: FETO'ya hiçbir zaman yakınlık duymadım

15 Temmuz'un yıldönümüne sayılı günler kala Batı medyası, teröristbaşı FETO ile röportaj yapmıştı.

"GÜL VE DAVUTOĞLU ZİYARET ETTİ" İDDİASI
Teröristbaşı Gülen, röportajında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ismini kendisini ziyaret edenler arasında vermişti. "Binlerce insan burayı ziyaret etmek için geldi" diyen Gülen, "Ziyaret edenler arasında 50 milletvekili yanı sıra Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bulunuyordu" diye konuşmuştu.

ABDULLAH GÜL'DEN AÇIKLAMA
Abdullah Gül, FETO ile hiçbir zaman görüşmediğini açıkladı.
Gül, "Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine" dedi.

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Abdullah GülFetö
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