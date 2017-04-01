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ABDULLAH GÜL KAYSERi MiTiNGiNE KATILIYOR MU?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasi programlara katılmama kararı devam ediyor. Gül'ün, AK Parti'nin Kayseri'de yarın düzenlenecek mitinge katılmayacağı iddia edildi.

ABDULLAH GÜL KAYSERi MiTiNGiNE KATILIYOR MU?
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Başbakan Binali Yıldırım yarın Kayseri’de miting yapacak. Kayseri aynı zamanda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün memleketi. Gül’ün yarın düzenlenecek mitinge katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu. CNN Türk’ün haberine göre Abdullah Gül yarın yapılacak ‘başkanlık mitingi’ne katılmayacak.
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