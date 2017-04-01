Başbakan Binali Yıldırım yarın Kayseri’de miting yapacak. Kayseri aynı zamanda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün memleketi. Gül’ün yarın düzenlenecek mitinge katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu. CNN Türk’ün haberine göre Abdullah Gül yarın yapılacak ‘başkanlık mitingi’ne katılmayacak.
ABDULLAH GÜL KAYSERi MiTiNGiNE KATILIYOR MU?
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasi programlara katılmama kararı devam ediyor. Gül'ün, AK Parti'nin Kayseri'de yarın düzenlenecek mitinge katılmayacağı iddia edildi.
01 Nisan 2017 Cumartesi 13:36
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