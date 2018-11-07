ACIBADEM'DE YANLIŞ AMELİYAT

ACIBADEM’DE YANLIŞ TEŞHİS AMELİYATI
Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde yanlış teşhis konularak boş yere ameliyat edildiği kesinleşen N. Y. hastaneden ameliyat parasının yanı sıra ilaç parası olarak alınan bin 600 liranın da iadesini istedi. Hastane yönetimi buna yanaşmayınca Y. de hastaneyi Kayseri Tüketici İl Hakem Heyeti’ne şikayet etti. Heyet, hastayı haklı bularak Acıbadem Hastanesi’nin hastadan ilaç parası olarak aldığı bin 600 liranın da iadesine karar verdi.
HASTANEYİ CİMER’E ŞİKAYET ETTİ
Yanlış teşhis sonucu ameliyat edilen N. Y. Acıbadem Hastanesi’nde başına gelenlerden dolayı hastaneyi ayrıca CİMER, Sağlık ve SGK İl Müdürlükleri’ne de şikayet ederek kendisini yanlış tedavi ederek, yanlış teşhis koymak suretiyle ameliyat edilmesine sebep olanların cezalandırılmasını istedi.
ŞAHİN: “HASTANEYİ KINIYORUM”
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Acıbadem hastanesi hastayı yanlış teşhisle ameliyat ediyor ve hastanın vücudunda bir iz bırakıyor. Hasta ve yakınlarına boş yere korku ve panik yaşatıyor. Buna karşılık da özür dileyip tüm yapılan ödemeleri iade edeceğine, sadece ameliyat parasını iade ederek, kullanılan ilaçların parasını iadeye yanaşmıyor. Bir insan sağlığı söz konusuyken haksız yere alındığı gün gibi ortada olan bin 600 liranın peşine düşen hastaneyi kınıyorum. Zaten İl Hakem heyeti de hastayı haklı görerek, ilaç parasının da hastaya iade edilmesine karar verdi” dedi.
Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde yanlış teşhis konularak boş yere ameliyat edildiği kesinleşen N. Y. hastaneden ameliyat parasının yanı sıra ilaç parası olarak alınan bin 600 liranın da iadesini istedi. Hastane yönetimi buna yanaşmayınca Y. de hastaneyi Kayseri Tüketici İl Hakem Heyeti’ne şikayet etti. Heyet, hastayı haklı bularak Acıbadem Hastanesi’nin hastadan ilaç parası olarak aldığı bin 600 liranın da iadesine karar verdi.
HASTANEYİ CİMER’E ŞİKAYET ETTİ
Yanlış teşhis sonucu ameliyat edilen N. Y. Acıbadem Hastanesi’nde başına gelenlerden dolayı hastaneyi ayrıca CİMER, Sağlık ve SGK İl Müdürlükleri’ne de şikayet ederek kendisini yanlış tedavi ederek, yanlış teşhis koymak suretiyle ameliyat edilmesine sebep olanların cezalandırılmasını istedi.
ŞAHİN: “HASTANEYİ KINIYORUM”
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Acıbadem hastanesi hastayı yanlış teşhisle ameliyat ediyor ve hastanın vücudunda bir iz bırakıyor. Hasta ve yakınlarına boş yere korku ve panik yaşatıyor. Buna karşılık da özür dileyip tüm yapılan ödemeleri iade edeceğine, sadece ameliyat parasını iade ederek, kullanılan ilaçların parasını iadeye yanaşmıyor. Bir insan sağlığı söz konusuyken haksız yere alındığı gün gibi ortada olan bin 600 liranın peşine düşen hastaneyi kınıyorum. Zaten İl Hakem heyeti de hastayı haklı görerek, ilaç parasının da hastaya iade edilmesine karar verdi” dedi.
Haber Merkezi