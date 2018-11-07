ACIBADEM'DE YANLIŞ AMELİYAT Acıbadem Hastanesi doktorları, tedavi için hastaneye gelen bir hastaya “sende kist var almamız lazım” diyerek hemen ameliyat ettiler. Ancak ameliyat sonrasında teşhisin yanlış olduğu ve hastada kist olmadığı ortaya çıkınca Acıbadem Hastane yönetimi hastaya ameliyat parasını ödeyip konuyu kapatmak istedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:36