Açık alanda da maske zorunlu Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/65 numaraları kararına göre, Kayseri’de kapalı alanlar ve daha önce belirtilen yerler dışında, açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kuralı ihlal edene ise ilgili kanun maddesinden işlem başlatılacak.

07 Haziran 2020 Pazar 10:58