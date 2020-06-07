Açık alanda da maske zorunlu

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020/65 numaraları kararında maske takma zorunluluğu hakkında yer alan ifadeler şu şekilde: “İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımız için kapalı alanların yanı sıra toplu yaşam alanı kapsamında olan tüm açık alanlarda da (meydanlar, caddeler ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu/özel tüm kurum ve iş yerleri, açık alanlar vb.) ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmesine, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”
Haber: Ekrem Nazlı