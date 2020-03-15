Açık alanlarda da temizlik çalışmaları sürüyor Korona virüs ile mücadeleyi sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu olarak kullanılan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

15 Mart 2020 Pazar 14:24