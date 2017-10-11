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Açık hava reklam ihalesi yapıldı

 Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan bilboard, raket, megalight gibi reklam mecralarının ihalesini yaptı. İhaleye üç firma katıldı. 

Açık hava reklam ihalesi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılan ihaleyle 330 adet kapalı otobüs durağı, 526 adet raket vitrin yeri, 75 adet megalight yeri, 500 adet bilboard yeri, 10 adet totem yeri ve 15 adet alt-üst geçit yeri olmak üzere bin 456 adet açık hava reklam yerinin işletmecisi belli oldu.

Reklam mecralarının 10 yıllık işletilmesi için yapılan ihaleye üç firma katıldı. İhalede, Core Medya yıllık 2 milyon 145 bin TL, Ströer 2 milyon 165 bin TL ve 3. Mecra ise 2 milyon 200 bin TL’lik teklif verdi. İhale sonucu en yüksek kiralama teklifi veren 3. Mecra yıllık 2 milyon 200 bin TL’lik teklifiyle açık hava reklam mecralarının ihalesini kazandı.

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