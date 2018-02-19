‘Açık Kapı Milletin Kapısı’ projesi başladı

İlk olarak 15 pilot ilde uygulanmaya başlayan ‘Açık Kapı Milletin Kapısı’ projesi Valilik öncülüğünde Kayseri’de de başlatıldı.

Valilik binası zemin katta aile içi şiddet, cinsel istismar, asayiş ve güvenlik konularında vatandaşa hizmet verecek olan büronun açılışını Vali Süleyman Kamçı gerçekleştirdi.

Vali Kamçı, şu an 37 ilde hizmet vermeye başlayan ‘Açık Kapı Milletin Kapısı’ projesi dahilinde açılan büronun vatandaşların müracaatlarından sonra 7 gün içerisinde cevap verileceğini belirterek; “Yaşlı, engelli vatandaşlarımız geldiğinde onlara buradaki arkadaşlarımız rehberlik edecek, ilgili daire ile irtibat kuracak, daireden biri veya kendileri o vatandaşın işinin bitirilmesine yardımcı olacak. İnternetten www.acikkapi.gov.tr adresinden de müracaat yapabilecek vatandaşlarımız. Ayrıca açtığımız Açık Kapı Büromuz vasıtasıyla da yazılı olarak buraya müracaat etmek mümkün olabilecek. Bildiğiniz dilekçe ile müracaata 15 gün içerisinde cevap vermek zorunda kurum ve kuruluşlar, burada 7 gün içerisinde arkadaşlarımız mail adresi üzerinden veya yazılı olarak bilgileri verecek. Aslında bu yaptıklarımızı kurum ve kuruluşlarımız yapıyordu, yapılmayan bir şey değildi. Yine yapılmaya devam edecek ancak ‘Açık Kapı’ hizmeti biraz daha kolaylaştıracak” diye konuştu.

“Erciyes’te sezon erken kapanabilir”

Vali Kamçı ülke genelinde devam eden kuraklığa da değinerek; “Yağan yağmurlar kuraklığı gidermiş durumda değil. Kardan ümidi kestik gibi. İnşallah bu aralar kar yağar. Böyle giderse Erciyes Kayak Merkezinde ay sonunu zor çıkaracağız gibi görünüyor. Baktığımızda önümüzdeki günlerde kar, yağmur yağışı görünüyor. İnşallah yağmur yağdığında bol kar yağar. Bildiğiniz gibi uluslararası bir yarışma da yapılacak Erciyes’te. İnşallah onu aksaksız yerine getirmiş oluruz” dedi.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş







