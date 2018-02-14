Açık kapı uygulaması başlattık 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Geriatri Konferans Salonunda “2018 Sağlık Yöneticileri Toplantısı Değerlendirme Sunumu” gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin başkanlığını yaptığı toplantıda; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Ceylan, Personel ve Destek Hizmetler Başkanı Mesut Akdeniz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim vekili Uz. Dr. İlkay Güler, Merkez ve ilçe Hastane yöneticileri, İlçe Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve uzmanlar katıldı.



Açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin yaptığı toplantıda sırasıyla, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın; “2018 yılının dijitalleşme yılı olduğunu ve bu yolda yapılması gerekenleri”, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç; “Aile Hekimliği uygulamaları ile anne bebek ölümleri hususunda”, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan; “Sabim, Bimer, Akılcı ilaç, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri”, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz ise “Taşeron personel alımı ve diğer hususlar ile ilgili” konularda birer sunum gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Benli; “Sinerjik bir çalışma sistemine geçildi. Her hafta başı sağlık idarecileri ile genel bir toplantı yapılıyor. Toplantıda geçmiş haftanın değerlendirilmesi, gelecek haftanın programlanmasını yaparak, kümülatif bir bakış açısı geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İnteraktif çalışmanın önemine vurgu yapan Benli, "Ar-Ge odaklı çalışma önemli. Yeni bir birim olan Stratejik Araştırma Birimini kurduk. Bundan sonraki çalışmaları önceden inceleyip doğru karar verebilmek açısından proaktif çalışmayı önemsiyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Açık kapı uygulaması başladı. Mobil iletişim üzerinden Kurumumuz ile ilgili her türlü şikayet, dilek ve istek gerek çalışanlar, gerekse vatandaşlar tarafından iletilebilecek ve çözüm önerileri geliştirilecek” dedi.



İHA

