Acil arama hatlarını '038'de birleştirmeliyiz

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel, bütün acil arama hatlarının tek bir hatta birleştirilmesi ve bu hattın da Kayseri'nin plakası olan 038 olması gerektiğini belirtti.

Siyasetçiler olarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışmaları gerektiğini dile getiren Yücel, "Kazım Yücel, “Şu an Türkiye’de 112 ve 155’i hepimiz biliyoruz, diğer acil arama hatlarının birçoğu hakkında hiçbirimizin bir bilgisi yok. Dolayısıyla bu anlamda vatandaş olarak taciz, tecavüz, sel, su baskını, orman yangını aklınıza ne gelirse gelsin, karayolları ve jandarmayla ilgili hangi numarayı arayacağımız hakkında bir bilgimiz yok. Dünyada veya Türkiye’de bazı yerlerde bu iş çözümlenme noktasına gitmiş. Kayseri’nin de büyükşehir olması hasebiyle il genel meclisimizin feshedilerek büyükşehir meclisimizin il genel meclisi görevi yaptığı şu dönemde bizim bu anlamda Milliyetçi Hareket Partili ve AK Partili belediyelerle oturup bu konuyu çözümlememiz lazım. Vatandaşımıza siyasetin bu sıcak yüzünü göstermemiz lazım. Bizim siyasetteki amacımız vatandaşa hizmet, yaşamlarını kolaylaştırmak olmalı. 112, 155, 154 gibi bütün acil arama hatlarını kaldırıp tek bir numara üzerinden Kayseri’de her tür sorunun bir iletişim noktası kurarak vatandaşımıza bu 3 haneli bir olguyu yerleştirip yaşamlarında her türlü şikayeti bu noktaya iletmesini sağlamamız lazım. Kayseri’de Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi olarak 3 haneli dediğim Kayserimizin plakası olan 038’i acil arama hatı yapıp bütün şikayetlerimizi bu noktada birleştirmemiz lazım. Her ne şikayet geliyor ise burada bulunan call centerdeki arkadaşlar kayıtları almalı, kayıtları olduğu gibi gerekli birimlere intikal ettirmeli. Vatandaşımız çok kısa sürede adaptasyon sağlayacağı bu 038 ulaşım hattıyla bütün derdini kolayca anlatabilmeli. Bununla ilgili İstanbul’un, Antalya’nın, Isparta’nın çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Sonuçta Kayseri’de 112’den başlayarak 188’e kadar giden hatlarımızda 3-5 görevlinin olduğunu kabul edecek olur isek 30 hattın başında 200’e yakın insanın istihdam edildiğini düşünüyorum. 150-200 insanın istihdam edildiği yerde 112’den 188’e kadar gerekli olduğunda dahi akla gelmeyen numara olmamalı, tek bir numara üzerinden bir call center oluşturarak şikayetleri, acil olan durumları bilgi olarak almalı ve gerekli noktalara aktarmalı anlamında düşünüyoruz. Bu anlamda Kayseri valimizin de devrede olduğu ve istişare edip sonucunun çok olumlu olduğu, siyaseti bu güzel yüzüyle de vatandaşlarımıza bu kolaylığı sağlama adına plan program içerisinde olmalıyız" dedi.

Vatandaşların bulunduğu ilin plaka numaralarına aşina olduğunu, bu yüzden hattın o ilin plakası olması gerektiğini belirten Yücel, vatandaş hangi il sınırı içerisindeyse o ilin plaka numarasını arayarak şikayetlerini dile getirmesinin daha uygun olacağını vurguladı. MHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel, "Neden 038? Çünkü Kayseri halkı 38’e aşina, araç plakasının sembolü. Trabzon’da da 061, İstanbul’da 034, Ankara’da 006 yapacaksınız. Bir şehirden başka bir şehre giden bir vatandaşımız herhangi bir sıkıntıda ‘hangi numarayı arayacağım’ demeyecek. Hangi il sınırları içerisindeyse o ilin numarasını arayacak. Öyle bir kurum olmalıyız ki o kuruma call centerlerimiz yönlendirdiği telefon kayıtlarında bütün istatistikleri doldurmalı adres, telefon ve şikayetleri. Kuruma nakledildikten sonra sorumluluk almış olacak. Yani evrak, kayıt girmiş olacak. O birim dönmez ise vatandaşın bir şikayetinde call center ‘kayıtlarım var’ demeli. Dakikalar çok önemli, dakikalarla insan hayatı kurtuluyor, tacizler önleniyor, belki yangınlar durdurulabiliyor. Bu anlamda bizim çok hızlı bir şekilde valimizin, büyükşehir belediye başkanımızın ve bizim Milliyetçi Hareket Partisi temsilcilerimizin bu oluşumun içerisinde olup hayata geçirilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



